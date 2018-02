Manchester City venció al Basilea por octavos de la Champions League

El Manchester City de Josep Guardiola le dio una lección a domicilio al Basilea en la apertura de la fase de eliminación directa de la Uefa Champions League: por el partido de ida de los octavos de final de la máxima competición mundial de clubes, lo goleó 4-0, con dos goles de Gündogan, uno de Bernardo Silva y otro de Sergio Agüero.

El 7 de marzo, Guardiola podrá darse el gusto de poner una alineación alternativa para cerrar la serie. Un privilegio que sólo puede darse un equipo en estado de gracia, por el City del Kun Agüero, que fue partícipe necesario en el paseo de los Ciudadanos por Suiza. De punta a punta. No hubo equivalencias. Bastó que abriera el marcador para que los Ciudadanos abrieran el grifo. En poco más de 20 minutos, el City definió no sólo el encuentro, sino la serie. A los 14', Gündogan envió a la red de cabeza un córner bien ejecutado por De Bruyne. Apenas tres minutos después, Bernardo Silva sacó un remate que se topó con la floja resistencia del arquero Tomas Vaclik y convirtió el 2-0.

A los 22' llegó el momento Sergio Agüero de la noche en Basilea: con un derechazo cruzado que desorientó al portero, firmó el 3-0, coronando la efectividad casi plena, pero también premiando la iniciativa y el juego atildado del City.

En la segunda parte, el conjunto que dirige Pep Guardiola no disminuyó la ambición, al punto que Gündogan, a los 8', con un remate ajustado, celebró el 4-0.

Párrafo aparte para Agüero: con el de ayer, lleva 29 goles en 33 partidos en la temporada con el City. Una verdadera bestialidad. Más: convirtió en los últimos cuatro partidos como visitante de su equipo por Champions League. Donde el talento no siempre aparece, ahí surge el Kun.