San Martín de Roberts sorprendió a Villa Belgrano y le ganó a domicilio

San Martín de Roberts logró un buen triunfo anoche en el estadio de Villa Belgrano de Junín, en el cierre de la primera rueda del grupo "3" del torneo Federal "C" de fútbol 2018.

Jugando con inteligencia, lol dirigidos por Leonardo "Goyo" Benavídez se hicieron fuertes en el estadio de la avenida Libertad ante un rival que fue impotente en ataque y que terminó con nueve jugadores en cancha, por las expulsiones en el segundo tiempo del defensor Ricardo Tobal y del ingresado delantero, Kevin Velazco.

Promediando la etapa inicial, luego de que Santiago Pose no aprovechara la primera acción de riesgo en favor de los robertenses, el talentoso Damián Costantino no falló y tras un largo pelotazo que recibió de su arquero y pinó en el camino Juan Malvassora, se fue sin marcas y definió entre las piernas de Claudio "La gorda" Fernández, para poner el 1 a 0 que iba a ser definitivo.



Villa se sintió tocado y se fue con todo al ataque, pero dos o tres salvadas providenciales del arquero huésped Juan Fernández (ex Rivadavia de Lincoln), mantuvieron en ventaja a los sanmartinianos al cabo de los iniciales 45 minutos.

En el segundo tiempo, la rápida expulsión de Tobal complicó aún más a Villa Belgrano, ante un rival que jugó con pelota al piso y mucha tranquilidad y que tuvo un par de contras para aumentar, aunque sus delanteros no estuvieron "finos" en la definición.

"Villita" quedó aún más en desventaja al irse expulsado el ingresado Kevin Velazco y aunque estuvo dos veces a punto de empatar, Juan Fernández volvió a aparecer en escena y se transformó en pieza clave para el festejado triunfo de San Martín de Roberts.

Al cerrarse la primera rueda, San Martín (R) suma 4 unidades, Matienzo de Alberdi (quedó libre) tiene 2 y cierra con un punto Villa Belgrano.

Los de la "V" jugarán abriendo la segunda rueda como locales, ante Matienzo de Alberdi y quedan libres los líderes del grupo.