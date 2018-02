Primera alegría de B.A.P., al vencer por la mínima diferencia a Argentino de Rojas

En el encuentro que cerró la primera rueda de la zona "2" bonaerense del torneo Federal "C" de fútbol, B.A.P. se impuso en nuestra ciudad a Argentino de Rojas, por la mínima diferencia.

El conjunto "Ferroviario" llegó a este partido con la necesidad de ganar los tres puntos en juego para seguir con chances de clasificar a la segunda fase del certamen, y al cabo de noventa minutos de mucha paridad, los dirigidos por Luis Forzano ganaron al aprovechar una de las opciones de gol que fabricaron a lo largo de los noventa minutos.

El tanto llegó a los 10 minutos de la etapa de ida, cuando Argentino quedó mal parado en defensa en una rápida réplica del elenco local y Federico Eizaguirre no falló ante la valla huésped y venció al experimentado Federico Vilar, ex arquero de formativas de Boca Juniors, en Almirante Brown de San Justo y de equipos de México, entre ellos Potros Zitácuaro, Atlante, Morelia Atlas y Tijuana.

De allí en adelante, B.A.P. se mantuvo firme en defensa, hizo circular bien el balón ante un equipo que tuvo pocas armas ofensivas y que no pudo anotar en un par de chances favorables.

El albiazul también tuvo las suyas pero no consiguió aumentar el marcador, aunque lo importante es que terminó logrando tres puntos de oro para sus aspiraciones de clasificarse a la segunda fase.

En la próxima fecha, cuarta y primera de la segunda rueda, se jugarán los clásicos, ya que Mariano Moreno espera a B.A.P. y Argentino de Rojas a Juventud Unida de la misma ciudad.