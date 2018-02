Boca venció con lo justo a Temperley en la Bombonera

En el partido correspondiente a la fecha 15 de la Superliga, Boca necesitó de la suerte para abrir el marcador y llevarse la victoria por 1-0 ante Temperley, equipo que lucha por no descender y por momentos complicó al local en La Bombonera.

En el primer tiempo, el Gasolero se plantó bien en el campo de juego y no permitió que el líder del campeonato pueda desplegar lo mejor de su repertorio.

Walter Bou estuvo a punto de abrir el marcador, pero la agarró mal y su remate se fue apenas desviado. Inmediatamente después, respondió el Gasolero con un gran remate de Ramiro Costa, que Agustín Rossi envió al córner con una excelente atajada. Así, se fueron al vestuario sin goles.

El arranque del complemento fue una continuidad de la primera parte. Los de Guillermo iban sin ideas y, mientras el reloj avanzaba, no podían inflar la red. Hasta que apareció Frank Fabra y su suerte: el colombiano quiso enviar un centro y su remate se metió sobre la humanidad de Josué Ayala para el delirio del público local.

A partir de allí, el equipo líder de la Superliga comenzó a dominar el encuentro a su antojo y tuvo la chance de liquidarlo a los 35. Tevez ingresó al área y el juez Penel cobró un polémico penal. Carlitos se hizo cargo, remató cruzado desde los doce pasos, Ayala adivinó la intención y tapó el remate.

Los últimos minutos fueron un sufrimiento para los de Guillermo porque el Gasolero tuvo sus chances, pero la falta de eficacia hizo que Boca se quede con los tres puntos y le saque siete a Talleres, su inmediato perseguidor.