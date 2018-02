Iván Delfino: "sabemos para qué estamos"

Pese al "susto" del final, cuando descontó Agropecuario en las postrimerías del match, Sarmiento cerró el sábado con victoria en su primera presentación oficial de 2018 en su estadio "Eva Perón" y por eso, todo era alegría en los camarines. El director técnico del "Verde", Iván Delfino, respondió a la prensa pocos minutos después de finalizado el encuentro e inicialmente dijo que "El equipo en sí, al mejorar en lo individual, se fortalece en lo colectivo. Los números nos van acompañando. Nosotros sabemos para qué estamos y los partidos los tenemos que tomar de esta forma, pelear en todos los sectores de la cancha y al encontrar la capacidad de hacer goles y vamos tomando mucha más confianza. Respecto al cambio que motivó el ingreso de Matías Gonzalo Bazán, una variante "defensiva", dijo el entrenador: “Busqué cerrar la llegada de ellos por el medio. Nos estaban haciendo retroceder a Farré, entonces preferí que no bajara y tuve que tomar esta decisión táctica". Finalmente, Delfino expresó sobre Agropecuario: "No me parece correcto hablar del rival. Sí de mi equipo que obligó a jugar de una forma determinada al adversario. Frenamos a los jugadores claves de ellos, que son Barinaga y Narese, logramos que no nos pudieran encontrar nunca y después, supimos aprovechar los espacios a espaldas de los marcadores de punta. Creo que el partido en líneas generales lo ganamos bien", cerró el coach sus conceptos.

Pellegrino habló de un "resultado tranquilizador"

A su turno, el arquero Fernando Pellegrino expresó: "Fue un resultado tranquilizador. La semana pasada habíamos hecho un muy buen partido en Gualeguaychú y sobre la hora nos habían quitado la victoria. Por eso, arrancamos esta semana sabiendo que hoy teníamos que ganar y se logró". Tras expresar que "Estoy bien. Es el cuádricep que me molesta cada tanto, porque quedó medio sentido después de la lesión. Pero lo estamos trabajando muy bien para llegar al próximo fin de semana sin problemas", el cuidapalos de Sarmiento manifestó como corolario: "Estos triunfos sirven para tener una semana de trabajo más distendida. Si bien la semana pasada el equipo íntimamente sabía que había hecho un buen partido, cuando no ganás no es lo mismo. Tenemos otras posibilidades y mejores expectativas para

enfrentar el próximo compromiso con Flandria", completó el "1".

Yamil Garnier: "no pasamos sobresaltos"

El capitán, Luis Yamil Garnier, autor del primer gol, dijo en vestidores: "Lamentablemente, nos convirtieron en el final, pero no pasamos sobresaltos durante todo el partido. Igual ellos nos tiraron un par de centros donde hubo que estar muy atentos porque cualquier descuido te empatan y no lo merecían. Fuimos justos ganadores, no merecimos sufrir nada. Son cosas que hay que ir corrigiendo porque creo que con dos o tres toques podíamos haber definido el partido en goleada. Estamos mostrando una madurez importante. De hecho se vio en Gualeguaychú. Hoy (por ayer) la prolongamos, estamos en el buen camino. Hay que seguir trabajando. Seguidamente, el "guerrero" remarcó "Obviamente que los resultados ayudan, como este. No hay que quitarle méritos a Juventud ni a Agropecuario, que por algo están arriba. Ahora tenemos otra final con Flandria. Desde el lunes hay que pensar el partido, planificarlo. Estamos contentos de haber salido de abajo". cerrando sus conceptos, comentó Garnier: "Se me dio el gol, hacía rato que no convertía. Sirvió para sumar, para ganar. Simplemente contento con el triunfo y el doble orgullo de convertir y ganar", concluyó el capitán verdolaga.