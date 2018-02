Sarmiento, pese al sufrimiento del final, le ganó tras buena actuación a Agropecuario

No mereció sufrir (un poco) sobre el final del cotejo Sarmiento de Junín, ya que los dirigidos por Iván Delfino fueron superiores durante casi todo el cotejo, a su rival de la 14ª fecha del campeonato de la Primera "B" Nacional, Argentino Agropecuario de Carlos Casares, al que el "Verde" terminó venciendo con justicia 2 a 1, ayer en el estadio "Eva Perón". Un resultado que se quedó "corto", de acuerdo a lo visto en el campo de juego. Con los tres puntos en el bolsillo, el CAS salió por ahora de la zona de descenso directo y quedó cerca del último de los ocho elencos que por ahora jugarían el Reducido por el segundo ascenso, Brown de Adrogué, a solo dos unidades de los del "bigotón" Pablo Vicó, futuro rival sarmientista.

Ya desde el pitazo inicial de Bruno Bocca quedó en claro que Sarmiento salió a ser protagonista. No se había cumplido el minuto inicial cuando el "Verde" tuvo una aproximación al arco defendido por el experimentado Fabián Assmann, pero Lucas Passerini cabeceó mal, cuando estaba sin marcas. Groseros errores de coordinación entre los zagueros centrales del elenco "sojero" hicieron que el CAS siguiera teniendo chances, especialmente a través de jugadas simples, como dos o tres saques laterales que al corazón del área mandó el capitán Luis Yamil Garnier. A los 6´ lo tuvo el local cuando Passerini se fue por derecha y su centro palarelo a la valla no pudo ser mandado al fondo de las mallas por sus compañeros, en tanto que la visita, que no proyectaba a sus laterales y solo dependía de pelotazos desde el fondo, tuvo la mejor de la etapa de ida con una escalada por izquierda de Cristian Barinaga, su centro atrás le quedó al capitán Gonzalo Urquijo y cuando el remate iba derecho a la valla, cerró bien Ramiro Arias y salvó a su elenco.

Sobre 28´, Bazán llegó de frente al arco a buscar un centro paralelo a la línea del área grande, pero su remate fue deficiente y terminó pegando en Garnier, quien -encima- estaba en posición adelantada. Siguió siendo más el "Verde", con sus delanteros activos ante una defensa que hacía agua por el centro y en otro de los saques laterales de Garnier desde la derecha, la volcó al corazón del área Lucas Passerini, con una me dia chilena, entró a cabecear Miracco y su testazo pegó en el palo izquierdo de la valla visitante y se fue afuera. El mejor juego y la insistencia de Sarmiento tuvo su premio poco después del minuto 42´, cuando llegó un centro del movedizo Gonzalo Bazán, durmieron una vez más los defensores centrales de Agropecuario y con solo mover la cabeza y desviar el balón, el capitán Luis Yamil Garnier se fue gritando el gol con el cual Sarmiento se fue, merecidamente, al descanso de un cuarto de hora ganando por la mínima diferencia.

Golazo que sirvió para la victoria

Apenas reanudaron, sarmiento dejó en claro que quería seguir siendo el protagonista central del cotejo y con un golazo de Gonzalo Bazán se puso 2 a 0, a los tres minutos. El volante ofensivo recibió sin marcas por izquierda, tras buen pase al claro de Nahuel Estevez. y con un zurdazo inatajable y al ángulo, venció a Fabián Assmann y se fue a festejar con sus compañeros. No reaccionó rápido Agropecuario pese a los cambios que hizo el "Chaucha" Bianco y el local, que seguía siendo más, casi aumenta a los 25´ cuando Lucas Passerini aguanto" el balón, abrió hacia la derecha para Estévez pero el shot de este se fue elevado.

Recién sobre la media hora bajó el ritmo del "Verde" y la iniciativa pasó a ser de la visita, que casi no tuvo argumentos, salvo pelotazos que eran fácil presa para Lucas Landa, Javier Capelli y el resto de la zaga. Cuando todo parecía encaminarse a un final tranquilo, un centro del ex Sarmiento, Martín Prost, encontró a los 40 minutos la cabeza del experimentrado e ingresado poco antes, Facundo Parra, quien con concertero "testazo" venció por elevación a Fernando Pellegrino (tardó en reaccionar y no llegó) y el 2 a 1 le puso algo de incógnita al final. Pero Sarmiento aguantó bien los últimos embates del visitante, que solo inquietó con un remate elevado desde afuera del área de Gonzalo Urquijo.

Llegó el pitazo final de Bruno Bocca y merecido triunfo de Sarmiento, como para pensar más en la tabla de arriba (buscando el ingreso al Reducido) que en la de abajo, escapando a la zona negra del descenso, con los tres puntos que ayer sumó, ante su gente.