Sarmiento consiguió una importante victoria ante Agropecuario

Sarmiento de Junín derrotó esta tarde a Agropecuario Argentino de Carlos Casares 2 a 1, por la 14ta. fecha de la Primera B Nacional, y salió de la zona de descenso. Yamil Garnier (42m.PT) y Gonzalo Bazán (3m.ST) anotaron para el ganador y descontó Facundo Parra (41m.ST).

En el primer tiempo Sarmiento tuvo posesión y mayor circulación de la pelota, ante un Agropecuario que apostó el contragolpe. El local llegó a los 32m. con un cabezazo de Nicolás Miracco que pegó en la base del palo izquierdo del arco de Fabián Asman, hasta que a los 42m. Garnier no perdonó y con un cabezazo abajo y ese mismo palo batió al ex arquero de Independiente.

En la segunda mitad lastimó nuevamente Sarmiento, con un zurdazo cruzado del 10 que se metió en el ángulo superior izquierdo del arco de Asmann.

En el último cuarto de hora se adelantó Agropecuario, Bocca le anuló mal un gol al ingresado Martín Prost por una posición adelantada que no existió, y a los 41m. descontó con un cabezazo 'bombeado' del ingresado Facundo Parra que superó el esfuerzo de Fernando Pellegrino.