El Mellizo afirmó que Ábila: “Se está poniendo a punto”

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, avisó ayer que el delantero Ramón Wanchope Ábila “se está poniendo a punto” en el aspecto físico y, aunque no lo confirmó, dio a entender que permanecerá en el banco de suplentes en el partido del domingo próximo ante Temperley en La Bombonera.

Guillermo recordó que el cordobés “llegó de Huracán con una lesión (desgarro)” y que comenzó a entrenarse a la par del plantel “al final de la pretemporada”, lo que implicó un retraso para su consideración.

“Wanchope genera expectativa, se está poniendo en su mejor versión. Es una opción que tenemos para el puesto (de centrodelantero) junto con (Walter) Bou y (Guido) Vadalá”, explicó en conferencia de prensa.

Barros Schelotto sí admitió que Bou “está mejor” en relación a sus competidores, por lo que seguramente ocupa la plaza vacante por la lesión del mediocampista Pablo Pérez, tal como sucedió en el clásico del domingo pasado con San Lorenzo (1-1).

El técnico, de todos modos, lo confirmará hoy después del entrenamiento debido a que ayer tuvo que trabajar en el gimnasio de básquetbol por la lluvia caída en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También adelantó que Carlos Tevez será titular ante Temperley pese a que en la práctica del jueves hizo una tarea diferenciada, lo que abrió un signo de interrogante.

“Carlos está bien, no tuvo nada para preocuparse. Decidimos que no se entrenara ayer por precaución, pero hoy estuvo a la par”, tranquilizó.

En efecto, el probable equipo de Boca estará integrado por Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Naithán Nandez y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Tevez y Edwin Cardona; Bou.

Al margen de las especulaciones sobre la formación, el Mellizo dedicó un momento de la conferencia al polémico partido del domingo con San Lorenzo, aunque eligió concentrarse “en el análisis futbolístico”.

En ese sentido, profundizó: “Mientras fuimos once contra once la diferencia fue claramente a favor de Boca desde la tenencia y las situaciones de gol. San Lorenzo marcó con un rebote que descolocó al arquero pero Boca llegó claramente con Pavón, Cardona y un centro atrás que interceptó (Matías) Caruzzo”.

“Todas esas llegadas de Boca fueron a través del juego -diferenció-. En el segundo tiempo, ya con la primera expulsión que estuvo bien (la de Facundo Quignón), San Lorenzo se replegó bien y no pateó al arco. El partido se hizo lento y nosotros nunca pudimos marcar la diferencia en el resultado”.

“Se ha hablado mucho de otras cosas (los errores del árbitro Silvio Trucco) en el ambiente pero eso no lo puedo manejar. Yo analizo sólo lo futbolístico”, dijo.