Un equipo que se reforzó para ser protagonista, y lo está siendo

El experimentado arquero Fabián Assmann y otros refuerzos de nivel incorporó a su plantel para el presente torneo Nacional "B" de fútbol, el equipo de Argentino Agropecuario de Carlos Casares, rival esta tarde/noche de Sarmiento en el estadio "Eva Perón".

De última temporada en Vélez Sarsfield y anterior paso por Independiente de Avellaneda y Quilmes AC, Mérida y Las Palmas de España, Assmann se sumó al conjunto dirigido por José María "Chaucha" Bianco, que incorporó para esta temporada más de una docena de refuerzos.

Darío Sand, Andrés Alderete, Facundo Parra, Agustín Díaz, Diego Ferriera, Exequiel Narese, Hernán Villalba, Martín Prost (ex Sarmiento de Junín), Diego López, Cristian Llama, Agustín García Basso y Fernando Piñero, son otros futbolistas que incorporó el elenco "sojero".

Viene de empatar como local ante el quilmes ac

Para seguir soñando con pelear por el ascenso (que sería uno más en poco tiempo), Agropecuario rescató un punto cuando ya moría el partido que disputó el pasado lunes con Quilmes AC, como local en su estadio de Carlos Casares.

Fue un partido trabado, algo desprolijo, con muy pocas jugadas de riesgo. Quilmes, que había hecho poco en el primer tiempo, a los 23 minutos, de un tiro de esquina la cabecea Albarracín en el vértice derecho del área chuca y Caneo que llegó solo frente a Assman, de cabeza venció la resistencia del arquero poniendo el 1 a 0. Quilmes había tenido una antes, que había desviado el 1 sojero,

Por su parte, Agropecuario había sido algo más ofensivo pero no pudo concretar ninguna jugada, cuando la pelota no encontraba las manos de Trípodi, era el palo que le decía que no.

En el segundo tiempo, el "Cervecero" se hizo fuerte en defensa siendo impasable por arriba y abajo. Adelante, Miguel Caneo fue el hombre más desequilibrante, pero "Agro" fue adelante, más que con juego con garra y amor propio y ya cuando el partido estaba culminando, Exequiel Narese, de cabeza, venció a Emanuel Trípodi (ex Sarmiento) y puso justicia al partido.

A Agropecuario le sirvió para seguir junto a los de arriba de la tabla de posiciones y encaró una semana de entrenamientos más tranquila, para visitar hoy en el "Eva Perón" a los dirigidos por Iván Delfino.

Agropecuario ha sumado hasta el momento 22 puntos, producto de siete triunfos, un empate (la fecha pasada) y una derrota, habiendo anotado 20 goles y recibiendo 14 en su valla (más 6 de diferencia), con lo cual comparte la segunda posición junto a Juventud Unida de Gualeguaychú y Almagro, a tres puntos de los lideres Atletico Rafaela y Villa Dalmine.

Pensión para el "Semillero"

El empresario futbolístico propietario del Club Agropecuario Argentino, Bernardo Grobocopatel, acaba de adquirir una importante propiedad céntrica en la ciudad de Carlos Casares, para destinarla como pensión del "semillero" de jugadores de la entidas "sojera".

En su página de Facebook, Bernardo Grobocopatel anunció así la adquisición:

“Compramos la soñada pensión, 800 metros cuadrados para que vivan 150 soñadores, a pesar de ´algunos´, No vamos a parar de soñar….muchas gracias a todos por el apoyo".

Refiriéndose a su padre, Jorge Grobocopatel, cuyo nombre le dio a la mencionada propiedad, Bernardo expresó:

“Me enseñó que no se puede lograr nada sin esfuerzo, que hay que hacer, hacer y hacer. Que tenés que intentar, total el No ya lo tenés. No importa que algo te salga mal, el que no se equivoca es por que no hace, que cuanto mas trabajás más suerte tenés. Además, que debés ser el primero en llegar y el último en irte; para poder mandar hay que saber, para saber hay que empezar de abajo y saber, hacer de todo. Está bien divertirse, pero primero el trabajo. Puedo seguir todo el día con sus enseñanzas".

Finalmente, Bernardo Grobocopatel manifestó: "Ojalá que en esta pensión podamos transmitir estos valores que mi padre me enseñó, porque van a pasar muchos chicos, con muchos sueños, y precisamente todas esas cosas les queremos transmitir", completó sus conceptos el mandamás del Club Argentino Agropecuario de Carlos Casares.