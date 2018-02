Tevez practicó diferenciado pero juega ante Temperley

El delantero de Boca Juniors, Carlos Tevez, se entrenó ayer diferenciado por una molestia en la planta del pie izquierdo, pero jugará el domingo a las 19,15 ante Temperley, en La Bombonera, por la 15ta. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

El técnico Guillermo Barros Schelotto decidió cuidar a “Carlitos” en la práctica de fútbol en espacios reducidos, que se llevó a cabo en el estadio a puertas cerradas, e incluyó en el equipo al juvenil Gonzalo Maroni.

Otro de los datos salientes del día fue que el “Mellizo” dejará el 4-3-3 utilizado el domingo pasado en el empate 1-1 frente a San Lorenzo y volverá al 4-2-3-1, el mismo esquema que usó dos fechas atrás en el triunfo sobre Colón de Santa Fe por 2-0, en La Bombonera.

De hecho, ayer dispuso una formación con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Maroni y Edwin Cardona; Walter Bou.

Este equipo, con Tevez por Maroni, será el que recibirá el domingo a Temperley. Y así el único cambio será Bou por Pablo Pérez, quien ante San Lorenzo se resintió de su distensión en el músculo sóleo izquierdo (debajo de la rodilla, zona de la pantorrilla), según confirmó el miércoles el parte médico oficial de la entidad xeneize.

Copa: sanción a Nández

Boca no tendrá a Nahitan Nández en el arranque de la Copa Libertadores, debido a que el uruguayo tiene que cumplir tres fechas de suspensión por una pelea con los jugadores de Palmeiras cuando jugaba en Peñarol.

Ante un eventual pedido a la Conmebol para que le reduzcan la sanción, desde el otro lado del charco le tendieron una mano al Xeneize: “Es un equipo amigo, si se contactan con nosotros no va a haber problemas en ayudar”, aseguró Rodolfo Catino, vicepresidente de Peñarol. Y aclaró: “La gestión la debe hacer Boca”.

“Es una sanción injusta, la gente de Palmeiras provocó el problema y se llevó una sanción mínima. Lamentablemente, son los jugadores de Peñarol los que están pagando por algo que no deberían. A los futbolistas de Palmeiras se les levantaron las sanciones”, aseguró el dirigente.