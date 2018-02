Buffarini: “Tengo miedo de salir a la calle”

Julio Buffarini contó el difícil momento que atraviesa tanto él como su familia por el miedo que tiene a represalias de hinchas de San Lorenzo luego del repudio generalizado y de algunas reacciones violentas que le hicieron saber en el clásico de la pasada fecha de la Superliga ante Boca.

“Tengo miedo de salir a la calle”, confesó. Además consideró que se apresuró con aquella declaración de julio de 2016 en la que dijo, apenas pasó del club de Boedo, San Lorenzo, a San Pablo, que “por respeto a la gente no jugaría en la Argentina en otro club que no fuera San Lorenzo”, lo que hoy los hinchas del Ciclón le reprochan, máxime porque decidió volver para jugar en Boca.

“Yo había manifestado que la prioridad la tenía San Lorenzo el día que me tocara volver pero después de un año y medio salió lo de Boca y bueno… Boca es Boca y San Lorenzo me había manifestado que no iban a hacer ningún esfuerzo en esa posición porque estaba cubierto”, explicó en el marco del derrotero de su regreso a la Argentina.

En este sentido agregó: “Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, tratar de que nuestras palabras sean justas para no generar ningún tipo de violencia. Yo, por ejemplo, tengo miedo de salir a la calle por las dudas de que me hagan algo y eso me parece muy mal, pero bueno, trato de estar tranquilo aunque cada vez que uno da una declaración tiene que tener mucho cuidado”.

Sobre aquellas palabras que el hincha de San Lorenzo no perdona, Buffarini apuntó: “Dije en muchas notas que uno de los errores siempre aprende, pero ahora ya está, duele por todas las cosas que dicen, pero trato de estar al margen y tratar de hacer lo mejor en Boca como lo hice en San Lorenzo donde en cinco años dejé la vida”.

El futbolista cordobés aseguró no entender cómo los hinchas del Ciclón olvidaron que con esa camiseta él no sólo fue clave para la permanencia del equipo en Primera sino que fue figura en la obtención de la Copa Libertadores, la primera (y hasta ahora única) en la historia del club.