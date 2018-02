Pratto por Borré y Mayada por Nacho Fernández para visitar a Lanús el domingo

El delantero Lucas Pratto por el colombiano Rafael Santos Borré y el uruguayo Camilo Mayada por Nacho Fernández en el mediocampo son los dos cambios que prepara River para enfrentar el domingo a Lanús, por la 15ta. fecha de la Superliga argentina.

Marcelo Gallardo, técnico de River, llevó a cabo ayer una práctica de fútbol y ensayó con Pratto y Mayada en el equipo titular, que irían de entrada por Borré y Fernández en relación a la formación que le ganó 2-0 a Olimpo de Bahía Blanca en el último encuentro.

El “Oso”Pratto, uno de los refuerzos más caros en la historia de River, jugó unos minutos contra Huracán y otro tanto contra Olimpo, pero el domingo formará la dupla delantera desde el inicio con Ignacio Scocco.

Además, por el bajo nivel de Nacho Fernández, Mayada (que viene de ocho meses de suspensión por doping) tendría una nueva oportunidad en el Millonario como volante por derecha. Su último partido oficial fue el 21 de junio de 2017.

Mayada comenzó el entrenamiento de hoy en Ezeiza como titular, aunque más tarde el muñeco ubicó al ex Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que la modificación todavía no fue confirmada.

De modo que el probable once de River para el choque del domingo a las 21.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez, es el siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Camilo Mayada, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Pity Martínez; Scocco y Pratto.

El mediocampista Bruno Zuculini, cuarto refuerzo de River en 2018, podría ir al banco de suplentes por primera vez y acompañará al volante colombiano Juan Fernando Quintero, de buen ingreso contra Olimpo.

River marcha decimoséptimo en la Superliga con 18 puntos y una diferencia de 16 respecto del líder y vigente campeón, Boca Juniors.

Después de ganarle a Olimpo el sábado, el equipo de Gallardo quedó a tres unidades de distancia de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana y a siete del acceso a la Libertadores 2019.

River necesita recomponer su campaña de visitante en el torneo local, pues lleva cinco encuentros sin ganar, con cuatro derrotas en fila: 1-1 con Tigre, 0-4 frente a Talleres de Córdoba, 0-1 con Independiente, 1-2 con Gimnasia y Esgrima La Plata y 0-1 ante Huracán.