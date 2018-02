Mauricio Pochettino contra el VAR: “Podemos matar a este deporte”

Desde que el VAR desembarcó en el fútbol, cientos de voces opinaron sobre su implementación y las consecuencias que traerá. Mauricio Pochettino expuso un singular análisis, que quizás no se parezca a ninguno de los que elaboraron otras figuras del deporte más popular del mundo.

“Con el VAR empujaremos al deporte a una estructura muy rígida, nos fijaremos sólo en las acciones más pequeñas y pararemos el juego para castigar a las personas. Hace 20 o 30 años se hacía lo contrario: felicitar al futbolista que había engañado al árbitro. ¿Se acuerdan de ese fútbol?”, preguntó retóricamente.

“Ese es el fútbol del que me enamoré cuando era pequeño. En el fútbol hay que intentar engañar al contrario. ¿Sí o no? Estoy preocupado, porque si seguimos así, podemos matar este deporte que tanto queremos”.

La consulta sobre el uso de la tecnología en el fútbol fue después del último compromiso de los Spurs, que igualaron con el Liverpool y recibieron dos penales a favor.