Empataron Independiente-Rivadavia (L) y B.A.P.-Baigorrita

Anoche, con dos partidos, continuó el campeonato Nocturno de fútbol que organiza la Liga Deportiva del Oeste. En el estadio de River Plate, Independiente de Junín y Rivadavia de Lincoln jugaron por la Zona "A", y empataron 1 a 1.

Las emociones llegaron en la etapa inicial, ya que a los 29 minutos, Tomás Uvilla puso en ventaja a los de la vecina ciudad, sufriendo así el primer gol en su valla en este torneo el experimentado arquero Facundo Daffonchio.

Se recuperó poco después el elenco "Rojo" que dirige Ever Gallo,llegando al empate por medio del lateral izquierdo Juan Vázquez a los 40´, resultado que no se modificó al cabo de los iniciales ´45.

Pese a que los dos buscaron el triunfo en el complemento y Rivadavia fue el que más chances de ganar tuvo, el 1 a 1 quedó marcado a fuego y los dos elencos se fueron conformes.

En cancha de Villa Belgrano, B.A.P. empató también 1 a 1 con Deportivo Baigorrita, por el grupo "B". Fue un partido bastante chato, con dos equipos que quieren llegar a la clasificación a la segunda fase.

Parecía que el marcador no se iba a abrir tras un primer tiempo sin emociones, pero a los 40´ del complemento, el delantero Juan Ignacio Stefanoni definió con certero remate y le dio la ventaja parcial al conjunto que es actual campeón liguista.

Pero reaccionó rápido Deportivo Baigorrita y lo empató a los 43´, por medio de Leandro Ale, resultado que deja a los dos conjuntos con chances de clasificar.

Cómo sigue

Cerrando los encuentros de la semana actual, habrá también dos encuentros, mañana viernes. En su estadio, Rivadavia de Junín recibirá a Origone y en el estadio "Raúl ´Vasco´ Barcelona" de Mariano Moreno, River Plate se medirá con Defensa Argentina.

La próxima semana, el martes jugarán Ambos Mundos y Deportivo Baigorrita en el estadio del "tricolor", mientras que el miércoles, en doble jornada, se enfrentarán Villa Belgrano vs. B.A.P., en el estadio villista; y Mariano Moreno recibirá a Origone F.C. en su cancha del barrio "El Molino".

El jueves se medirán Jorge Newbery-Rivadavia de Junín en cancha de los "aviadores" y en el campo de deportes de River Plate, Sarmiento confrontará con Rivadavia de Lincoln, recordándose que tras completarse la primera fase, clasificarán a la próxima instancia los cuatro primeros equipos de cada zona.