Pratto apuntó contra Sampaoli: “Me faltó ser más marketinero para seguir en la Selección”

El delantero de River, Lucas Pratto, analizó su paso por la Selección y aseguró que le faltó ser “más marketinero” para continuar vistiendo la camiseta argentina.

“Capaz que me faltó ser más marketinero para seguir en la Selección”, manifestó Pratto, a lo que agregó: “Hoy hay mucho Instagram, redes sociales y yo no me ocupo mucho de eso”.

El delantero, de reciente paso por el fútbol brasileño donde vistió las camisetas de Atlético Mineiro y San Pablo, en alusión a su paso por la selección argentina durante el ciclo del entrenador Edgardo “Patón” Bauza, señaló que “jugué cuatro partidos, dos sin Leo (Messi) es difícil así”.

Por otro lado, aseguró que no se ve en Rusia desde la llegada de Jorge Sampaoli a la dirección técnica de la Selección: “No pienso mucho en estar en el mundial, antes del cambio de entrenador hice cosas para estar”.



Además, contestó a los que dicen que está excedido de peso: “Si ahora dicen que estoy gordo, cuando estaba en Vélez tendría que haber ido al programa de televisión Cuestión de Peso. Estoy bien, tengo mucha masa muscular”.

Nunca más en Boca

Por otro lado, Pratto analizó por qué no pudo triunfar en la Primera de Boca: “Mi problema era que estaba Martín Palermo, el mejor nueve de la historia del club, un monstruo en marcar goles. No volvería a ponerme la camiseta de Boca, si el día de mañana me tengo que ir de River sólo lo haría para jugar en Vélez”, expresó Pratto.

El delantero, de 29 años y nacido en La Plata, surgió de Boca pero sin oportunidades fue cedido a otros clubes y jugó en Unión de Santa Fe, Tigre y Universidad Católica de Chile, hasta que se asentó con la camiseta de Vélez, donde jugó entre 2012 y 2014 y se ganó el cariño de los hinchas de la “V”.

Titular el domingo

El delantero, uno de los refuerzos más caros en la historia de River, podría debutar como titular este domingo ante Lanús, por la 15ta. fecha de la Superliga del fútbol argentino.

“Obviamente quiero jugar siempre de entrada; no creo que Marcelo (Gallardo) cambie el esquema por mí. Entiendo que, con quien me toque jugar, si uno se tira más atrás, el otro tiene que entrar y no superponernos”, señaló Pratto.

El plantel de River se entrenó hoy a puertas cerradas y, aunque aún no hubo un ensayo futbolístico en cancha de 11, se especula con que Pratto -que practicó con normalidad- pueda debutar como titular ante Lanús, en dupla con Ignacio Scocco y en reemplazo del colombiano Rafael Santos Borré.