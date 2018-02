Riquelme, condenado en España por evadir impuestos

Juan Román Riquelme recibió malas noticias desde España. El ex futbolista fue condenado por Audiencia Nacional por cobrar derechos de imagen offshore. Por esta evasión de impuestos entre 2004 y 2007, cuando jugaba en Villarreal, el ídolo de Boca afronta una condena económica de 573.540 euros.

La información que dijo que “la Audiencia Nacional condena al argentino a pagar 573.540 euros que ‘birló’ al fisco por cobrar derechos de imagen offshore”.

Además, remarcó que “el caso fue por lo contencioso porque hace años Hacienda era más benévola y no veía delito fiscal”, y que esa sentencia todavía puede ser apelada ante Casación.

El Villarreal ya fue condenado con 2.55 millones en septiembre por pagar a ex jugadores en paraísos fiscales y, entre ellos estaría, además de Riquelme, el uruguayo Diego Forlán, quien podría ser citado próximamente. Hacienda lanzó hace años una serie de campañas sobre el fútbol español. Y la delegación de la Agencia Tributaria en Valencia es muy activa.