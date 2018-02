Moreno perdió ante Argentino de Rojas

Mariano Moreno perdió anoche por la mínima diferencia frente a Argentino de Rojas, el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Federal C.

Por la Zona 2 de la Región Pampeana Norte, el Albinegro que conduce el "Hueso" Fabían Cóppola no pudo hacerse fuerte de local y pese a haber tenido una actuación aceptable, no pudo revertir el gol en contra sufrido en la primera parte.



En ese capítulo inicial, el delantero Facundo Toso marcó un tanto de media distancia que a Argentino le alcanzó para quedarse con los tres puntos y volver a Rojas con una importante victoria.

En el complemento, Moreno hizo todo para empatarlo, pero la suerte no estuvo de su lado.

Cabe recordar que por la Zona 2 de la Región Pampeana, BAP perdió el domingo en su visita a Juventud Unida de Rojas por 3-1.

El otro equipo de nuestra ciudad que interviene en el Federal C es Villa Belgrano que este fin de semana tuvo jornada libre. Al respecto, por la Zona 3 el único partido que se jugó fue San Martín de Roberts (Lincoln) frente a Matienzo de Alberdi, ayer, a las 21, donde el resultado fue empate en dos.