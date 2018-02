Angelici a Lammens: “Si tiene pruebas o sospechas, que haga la denuncia”

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, le dijo ayer a su par de San Lorenzo, Matías Lammnes, que si “tiene pruebas o sospechas” sobre la actuación del árbitro Silvio Trucco en el clásico del domingo (1-1) que “haga la denuncia en los Tribunales de la AFA”.

“Me parece una barbaridad dudar de la honestidad de los árbitros. No creo que uno salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para las dos, como a veces se equivocan para uno o para otro”, afirmó Angelici.

“Ahora si tiene pruebas o sospechas, que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA”, agregó Angelici, quien recordó que “lo invité (a Lammens) a que sea parte del Comité Ejecutivo de la AFA y no quiso”.

Y le recordó al presidente del Ciclón: “Yo lo invité para que sea parte del Comité Ejecutivo de la AFA y no quiso. Encima, es el vicepresidente de la Superliga y no va a una sola reunión”.

Lammens más temprano instaló la polémica al señalar que “hay jugadas puntuales que nos hacen preguntarnos qué pasó. No voy a hablar de guardia alta o baja, pero sí manifiesto mi preocupación”, advirtió.

“Le dije a (Claudio, el presidente de la AFA) Tapia que no me había gustado para nada el arbitraje y que sentía que nos habían perjudicado mucho. Me molesta ver que -después- fue al cumpleaños de Tevez”, finalizó Lammens.

Tinelli también opinó

Vicepresidente de San Lorenzo, aunque ahora sólo a cargo del básquetbol porque se encuentra resolviendo los problemas con su ex productora y su regreso a la TV en 2018, Marcelo Tinelli venía evitando emitir opinión respecto del devenir futbolístico de su club. Sin embargo, después de la polémica por el arbitraje de Silvio Trucco en el clásico ante Boca, dejó un mensaje enigmático, aunque evidentemente relacionado a lo sucedido ayer en el Nuevo Gasómetro. “Es todo taaan obvio. Realmente se sorprenden???? Era lo que se buscó en su momento. Se acuerdan?”, posteó en su cuenta de Twitter.