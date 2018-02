BAP perdió en Rojas y Moreno juega hoy

BAP perdió ayer de visitante frente a Juventud Unida de Rojas, por 3 a 1, en el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Federal C.

El Ferroviario, que integra la Zona 2 de la Región Pampeana Norte, había comenzado el juego mucho mejor que su rival. De hecho, en la primera parte se pudo poner en ventaja gracias al tanto que marcó Juan Alemis, de cabeza, a los once minutos.

En esa primera parte, BAP podría haber ampliado la diferencia pero falló en algunas resoluciones. De esa manera, con mejor juego y con más chances, el equipo de nuestra ciudad se fue al descanso con el 1-0 parcial.

En el complemento llegó la debacle para los dirigidos por Luis Forzano. Si bien es cierto que con sus decisiones el árbitro Fernando Darío López influyó y mucho, BAP no fue el mismo equipo y pagó caro las desatenciones. Fue 3-1 el resultado final en esta segunda presentación del Ferroviario que nuevamente volvió a caer.

Hoy juega Moreno

Por la Zona 2 de la Región Pampeana Norte, hoy, a partir de las 21, Mariano Moreno recibirá en su estadio a Argentino de Rojas, con el arbitraje de Daniel Oronel y las asistencias de Javier Spadano y Emil Puyó, terna de Ascensión.

Villa, libre

Cabe recordar que el otro equipo de nuestra ciudad que interviene en el Federal C es Villa Belgrano que este fin de semana tuvo jornada libre. Al respecto, por la Zona 3, el único partido que se jugará será entre San Martin de Roberts (Lincoln) frente a Matienzo de Alberdi, hoy, a las 21, con el arbitraje de Joel Rivero y las asistencias de Matías Bogado y Oscar Bono, terna juninense.