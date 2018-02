Con Scocco iluminado, River volvió al triunfo

Ignacio Scocco tuvo otra noche brillante en el Monumental y River le ganó a Olimpo, 2-0, con dos golazos suyos. Además de los debuts de Franco Armani y Juan Quintero, Rodrigo Mora volvió a Núñez después de la dura lesión sufrida y los de Marcelo Gallardo volvieron a la victoria en la Superliga tras tres caídas.

Olimpo fue el que contó con la primera ocasión de riesgo de la noche: Lucas Villarruel se filtró por la izquierda y sacó un potente disparo bajo, que encontró bien parado al arquero Franco Armani, quien le puso el cuerpo y evitó la caída del arco. Después, todo fue de River y llegaron varias situaciones claras.

Primero, Gonzalo Martínez enganchó dentro del área y remató bajo, pero Jorge Carranza se encontró con la pelota, tras un amague de Gonzalo Montiel, quien se abrió de piernas tras el intento del 10. Luego, Nacho Scocco probó de mediavuelta dentro del área y arquero se quedó con el disparo.

En las dos jugada siguientes también se repitieron los protagonistas: Scocco probó de tiro libre (pasó cerca del palo derecho) y el Pity se filtró dentro del área y disparó, pero se volvió a encontrar con una nueva respuesta del arquero del conjunto bahiense.

En el complemento, y al igual que en la primera parte, Olimpo tuvo su oportunidad al inicio, pero Armani volvió a responder con creces: salió rápido y le ahogó el grito de Emiliano Tellechea. Y River respondió. Y comenzó a hacerse dueño del partido, en busca del tan esperado grito.

Martínez remató desde muy lejos y estuvo cerca del 1-0. Luego, llegó el desahogo: Nacho Scocco se hizo cargo de un tiro libre luego de una falta que a él le cometieron y con una gran ejecución puso el primero para el Millonario. Enseguida, el delantero no logró controlar dentro del área un pase de Marcelo Saracchi, desde la izquierda, para quedar mano a mano con Carranza.

Los ingresos de Lucas Pratto y de Juan Quintero le dieron otro empuje al equipo y el delantero contó con sus chances: la primera, de cara al arquero rival, no pudo definir con precisión luego de una asistencia de Scocco. Y en la otra, el mediocampista colombiano la pinchó y el 27 remató de primera, por encima del travesaño.

La joya de la noche llegó en los pies de Scocco: dominó fuera del área y empezó a gambetear rivales hasta que enfrentó a Carranza, a quien también dejó en el piso, y definió con el arco a su merced, en lo que fue un golazo de antología. La otra emoción llegó cuando Rodrigo Mora reemplazó al goleador, en lo que significó su regreso al césped del Monumental luego de superar la lesión.

Pratto tuvo el tercero debajo del arco, pero su remate de mediavuelta dio en el travesaño y se privó de marcar su primer tanto. El resultado no se movió y el Millonario volvió a sumar de a tres en la Superliga. En la próxima fecha visitará a Lanús (domingo que viene), en el sur.