River necesita sumar puntos para achicar la grieta

River, que está a 18 puntos del líder Boca y viene de perder 1-0 con Huracán en la reanudación de la Superliga, buscará hoy mejorar su imagen ante su gente en el estadio Monumental, cuando reciba a Olimpo de Bahía Blanca por la 14ta. fecha. El partido se jugará a las 21.30, en el estadio de Núñez, con el arbitraje de Darío Herrera y con transmisión por TNT Sports.

El entrenador Marcelo Gallardo concentrará a tres de las cuatro incorporaciones que hizo River: el arquero Franco Armani, el delantero Lucas Pratto y el volante colombiano Juan Fernando Quintero. El mediocampista Bruno Zuculini, en cambio, aún necesitará tiempo de adaptación a sus compañeros.

El Muñeco repetiría la formación que cayó ante Huracán. Pratto irá al banco otra vez y la dupla delantera será con Ignacio Scocco y el colombiano Rafael Santos Borré (autor del gol contra Boca en el superclásico de verano).

El defensor Jonatan Maidana, que estuvo por irse al Toluca de México pero finalmente no acordó ya que River rechazó la oferta del equipo mexicano, está entre los concentrados pero no será titular. El técnico mantendrá a Javier Pinola como central junto con Lucas Martínez Quarta.

Por su parte, Olimpo viene de perder como local por 2 a 1 contra Belgrano de Córdoba y está en zona de descenso (26to. en la tabla con 9 puntos, sólo arriba de Tigre y Arsenal de Sarandí).

Su flamante técnico Christian Bassedas, de todas formas, apostará a los mismos once que perdieron en Bahía Blanca ante el 'Pirata' cordobés.

La lista de concentrados para el encuentro ante River la completan Sebastián Anchoverri, Renzo Ramírez, Lucas Mancinelli, Lautaro Belleggia, Daniel Ibáñez, Said Llambay, David Depetris y Ramón Lentini.