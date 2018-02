"Tenemos que madurar para cerrar los partidos", reconoció el DT Iván Delfino

Al término del partido, en la zona de vestuarios fueron varios los protagonistas de Sarmiento que dialogaron con la prensa para dejar sus sensaciones en relaciones al empate frente a Juventud.

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, dijo: "Tenemos que madurar para cerrar los partidos. De todas maneras yo creo que en líneas generales las más claras fueron nuestras. Nos duele llevarnos este empate pero el fútbol tiene estas cosas".

En relación a lo mejor de su equipo, Delfino agregó: "Me gustaron muchas cosas, Nicolás (Miracco) y Lucas (Passerini) tuvieron un buen partido, ellos pueden jugar de espaldas al arco y quedó claro que los buenos jugadores tienen esa facilidad para adaptarse a los esquemas".

También en la zona de vestuarios el que habló fue Ignacio Cacheiro: "Es la primera vez que me pasa una cosa así (por la expulsión). El defensor me pegó primero y reaccioné. La verdad que fue una lástima, pero bueno, ahora no puedo hacer nada. Me dolió mucho más por el empate del final".

Por su parte, el arquero Fernando Pellegrino analizó: "No lo pudimos definir, estaba casi liquidado y nos volvió a pasar que nos empaten. La verdad que me voy con una sensación amarga, porque lo teníamos, ganado pero bueno, hicimos un buen partido".

Gonzalo Bazán: "Nos vamos con una bronca tremenda, aunque tenemos que reconocer que jugamos bien y logramos sumar. En cuanto a lo numérico el empate nos sirve, sobre todo si logramos ganar el partido que viene en nuestra cancha".

Fermín Antonini: "El lado positivo es que arrancamos sumando. Por momentos jugamos bien, hicimos un buen trabajo pero nos vamos amargamos por el resultado. Creo que en gran parte fuimos los dominadores del partido, eso quedó claro y deja contento".

Por último, Lucas Passerini, remarcó: "No fue el resultado que veníamos a buscar porque queríamos los tres puntos. No se nos dio pero esperamos poder ganar de local para que este punto sirva".