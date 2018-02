Gallardo evitó hablar de crisis y concentra a Armani

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, no confirmó el equipo titular que va a jugar mañana ante Olimpo en el Monumental por la fecha 16 de la Superliga y dejó abierta la duda en el arco, ya que concentrará por primera vez Franco Armani.

“Lo vamos a definir mañana (por hoy), tenemos algunos detalles que resolver y evaluar, vamos a tomarnos un tiempo más pero Armani va a estar concentrado y también (Jun) Quintero”, respondió el entrenador en conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, ayer.

De este modo los 11 para enfrentar a Olimpo mañana serían; Armani o Germán Lux; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Rafael Borré.

Al hablar del funcionamiento del equipo tras la derrota con Huracán, pidió paciencia y dijo: “Hay que mantener calma, se jugó un sólo partido, y si miramos para atrás hay muchas cosas, pero no viene al caso volver sobre lo que pasó”.

“La semana pasada no se hablaba de crisis, le habíamos ganado a Boca en verano y el problema estaba del otro lado, ahora cambió: yo trato de razonar sobre cosas que son irracionales, pero debo estar tranquilo, tengo un año por delante”, reflexionó.

Sobre la diferencia de 18 puntos respecto del líder Boca Juniors, Gallardo explicó: “La diferencia es real, es muchísima y está a la vista, pero la idea es conformar un equipo que pueda ir creciendo y cumplir objetivos, hay que acortar distancia, pero perdimos un partido por un detalle, no fuimos un desastre”.

Por otro lado, Gallardo, habló del tema Jonatan Maidana, que tuvo una chance de irse a México, y confesó: “Quiero jugadores como Maidana, luego se verá en qué condiciones está para jugar, pero es un alivio y no era la idea que se vaya; además por lo que me dijo está contento de estar y eso es suficiente”.

Al tiempo que sobre el tema de los refuerzos y la ansiedad para que jueguen, el DT, explicó: “A veces los tiempos no los maneja uno y a partir que van llegando y vamos evaluando situaciones que nos son iguales, siempre queremos que estén todos desde el inicio de la pretemporada, para hay otras variantes”.

“(Bruno) Zuculini que viene jugando, no necesita ponerse a punto para jugar, necesita otras cosas, conocer el modo de trabajo, a sus compañeros, después tenés a Armani que llegó con 40 días sin entrenar o (Lucas) Pratto que llegó luego de atravesar una lesión, por eso son casos particulares y para jugar tiene que estar bien”.

Asimismo Gallardo opinó sobre el tema de las críticas al juego del equipo: “Debo ser medido conmigo mismo, lamento que se ofendan con mi serenidad porque yo trato de conformar el mejor equipo, lo lamento por los opinólogos pero estoy seguro que el equipo va a ir creciendo con el correr de los partidos”.