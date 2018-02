Messi asistió, Suárez marcó y Barça, saca ventaja en la semifinal

Barcelona, actual tricampeón de la Copa del Rey, con Lionel Messi como titular, le ganó este jueves a Valencia por 1 a 0, por la ida de una de las semifinales del certamen español.

El encuentro se celebró en el estadio Camp Nou de la ciudad catalana y el único gol fue anotado por el uruguayo Luis Suárez, a los 22 minutos del segundo tiempo.

En Valencia actuó el argentino Luciano Vietto (ex Racing Club), mientras que su compatriota Ezequiel Garay (ex Newell's Old Boys) no estuvo ni en el banco de suplentes.

Messi, de 30 años, acumula ocho goles en el presente año y suma 688 minutos en cancha, sólo se perdió la ida de la Copa del Rey contra Celta de Vigo y salió a los 13 minutos del complemento ante Real Betis, de cara al Mundial de Rusia, que se iniciará el 14 de junio y en el que debutará dos días después frente a Islandia.

La “Pulga” cumplió otra gran actuación, envió el centro que finalizó con el gol de Luis Suárez y con la resistencia de Valencia que jugó un digno partido.