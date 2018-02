Se renueva la ilusión

Hoy comienza una nueva ilusión para Sarmiento. A partir de las 21, el equipo de nuestra ciuda visitará a Juventud Unida de Gualeguaychú en el marco del encuentro correspondiente a la fecha 13 del Campeonato de la B Nacional, que marcará el reinicio del torneo. El árbitro será Pablo Díaz.

De cara al compromiso de esta noche, la novedad más importante es que el volante Gabriel "Chino" Sanabria no estará presente como consecuencia de una fuerte contractura que sufrió en la zona de los gemelos; y su lugar sería ocupado por el "Flaco" Nicolás Rinaldi.

De esta manera, el Verde saldría con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; en el medio estarán Nahuel Estévez, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi y Gonzalo Bazán; y los delanteros, Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco.

Además de esos once futbolistas, el DT Delfino convocó al arquero Manuel Vicentini; los defensores Maximiliano Méndez, Facundo Castet y Matías Sarulyte; el volante Joaquín Vivani; y los delanteros Patricio Vidal, Lucas Passerini y Joaquín Boghossian.



\LEÉ MÁS: Gabriel Sanabria es baja en Sarmiento para visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú



Frente a Juventud será un choque importantísimo ya que definirá el futuro del Verde en la edición 2018 de la Copa Argentina. Para estar presente, el equipo de Delfino deberá quedar entre el 1° y 12° puesto de la tabla de posiciones una vez que finalice esa jornada 13; recordando que Sarmiento se ubica en el puesto 17, con 13 puntos.

Por último, cabe recordar que en la primera parte del certamen, Sarmiento jugó once partidos (en la segunda fecha quedó libre) y sumó 13 unidades (tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), finalizando el 2017 en zona de descenso directo con un promedio de 1.181.

En cuanto al rival, el entrenador de Juventud, Javier Osella, no tendría demasiadas dudas en cuanto a la conformación del equipo titular, aunque aguardará hasta último momento por la recuperación de Franco Leys y Sergio Sagarzazú, que no estuvieron entrenando de manera normal por sendas sobrecargas musculares.

En relación a los titulares, Ricardo Villalba evolucionó bien y ya en el último ensayo de fútbol tuvo varios minutos, por lo que seguramente será titular junto al capitán Matías Marchesini en la zaga.

En definitiva, de no mediar inconvenientes, la posible formación de Juventud será con Lucas De León en el arco; Daián Vocos, Ricardo Villalba, Matías Marchesini y Patricio Romero en el fondo; Juan Francisco Bauzá, Franco Leys, Sergio Sagarzazú y Claudio Pombo como volantes, Ariel Cólzera y Walter Acuña en ofensiva.

El reinicio

El programa completo de la decimotercera fecha de la Primera B Nacional, con sus respectivos días, horarios y árbitros, es el siguiente:

Hoy

A las 20: Ferro Carril Oeste vs. Mitre de Santiago del Estero, Pablo Echavarría; a las 21: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Sarmiento, Pablo Díaz e Instituto de Córboba vs. Villa Dálmine, Julio Barraza; y a las 21.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. All Boys, Bruno Bocca.



Mañana

A las 17: Brown de Adrogué vs. Deportivo Morón, Pedro Argañaraz y Flandria vs. Boca Unidos de Corrientes, Ramiro López; a las 17.05: Nueva Chicago vs. Deportivo Riestra, Alejandro Castro; a las 19: Almagro vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Diego Ceballos; y a las 20.30: Ramón Santamarina vs. Sportivo Estudiantes de San Luis, José Sandoval.

Domingo 4

A las 17: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Atlético de Rafaela, Héctor Paletta; y a las 18: San Martín de Tucumán vs. Los Andes, Gastón Suárez.

Lunes 5

A las 21.05: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Quilmes, Sebastián Ranciglio.

Más detalles

La Primera B Nacional retomará hoy su curso con escasos refuerzos y cinco equipos que presentarán nuevos técnicos en pos de los máximos objetivos en pugna: dos ascensos a la Superliga y seis descensos a la tercera división.

Ferro Carril Oeste, que contrató al uruguayo Alejandro Orfila, San Martín de Tucumán (Rubén Darío Forestello), Independiente Rivadavia de Mendoza (Pablo De Muner), Nueva Chicago (Juan José Serrizuela) y Los Andes (Gabriel Lobos-Darío Pérez) comenzarán la segunda parte del torneo con nuevas conducciones.

En cuanto al mercado de pases, las contrataciones más rutilantes fueron las del defensor Maximiliano Vélazquez, que tras llegar a la final de la Copa Libertadores con Lanús firmó con Aldosivi de Mar del Plata, y el delantero Leonel Núñez, ex Argentinos Juniors e Independiente, que jugará en Chicago.

La definición

El torneo entrará desde hoy en la segunda y definitiva parte ya que se juega a una sola rueda y tiene previsto finalizar a principios del mes de junio.

Habrá dos ascensos a la Superliga (uno en forma directa para el que resulte campeón) y el segundo ascenso surgirá de un Reducido que disputarán los ocho mejores equipos clasificados detrás del campeón.

En tanto, la Primera B Nacional tendrá por primera vez en su historia, seis descensos, que se definirán por el sistema de promedios.

Las posiciones

Cuando en diciembre pasado el torneo entró en el receso, Atlético Rafaela quedó como el único líder con 22 puntos seguido por cuatro escoltas que se ubican a solo una unidad: Almagro, Villa Dálmine, Agropecuario Argentino y Juventud Unida de Gualeguaychú.

En cuanto a la lucha para evitar el descenso, Deportivo Riestra empezará el año con una reducción de la pena que la habían impuesto por los incidentes en la final con Comunicaciones, la temporada pasada en la B Metropolitana.

Al club de Villa Soldati no se le quitarán 20 puntos como se había resuelto en el comienzo de la temporada, sino que ahora se le restarán 10 puntos al final del torneo, de acuerdo a una resolución del Tribunal de Disciplina de AFA.