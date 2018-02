Vuelve Pérez y en Boca no saben qué hacer con Nández

Guillermo Barros Schelotto afronta por estas horas una seria dificultad para definir el equipo que saldrá a la cancha para jugar ante San Lorenzo este domingo, a partir del buen momento de Nahitán Nández y la recuperación del “dueño” de ese lugar, Pablo Pérez, quien comienza a trabajar tras el desgarro en una pierna.

Si Pérez hubiese estado recuperado del desgarro en los gemelos de la pierna derecha, probablemente Nández no habría tenido lugar en la formación titular del primer compromiso oficial de Boca en el año, frente a Colón. Pero el Nº 8 no llegó a tiempo para ese compromiso y el uruguayo fue la figura en la Bombonera, con un golazo incluido.

Esa actuación del volante de 22 años generó un problema impensado para Barros Schelotto. Recuperado Pérez, que trabajará a la par de sus compañeros para el choque del domingo con San Lorenzo (19.15), la cuestión es si el indicado para salir del equipo es Nández.

Aunar despliegue físico y criterio táctico es irresistible para los hinchas y de alta valoración para los entrenadores.

Esa conjunción expuso el ex jugador de Peñarol en el 2-0 a Colón, y ya la había mostrado en otras ocasiones desde su llegada a Boca.

La lesión de Fernando Gago le abrió la puerta a la titularidad el año pasado. Su lugar fue el costado derecho de la línea media en el 4-3-3 que caracterizaba a Boca. Desde entonces mostró con consistencia lo que había dejado entrever en las fechas en las que había ingresado como suplente.

Frente a Colón, él y el colombiano Wilmar Barrios fueron pivotes centrales de enorme dinamismo entre los defensores y los atacantes.

Si bien Guillermo Barros Schelotto aseguró que no hay indispensables en su equipo y que cada uno de los 30 jugadores del plantel es importante, Boca debería sentir la ausencia de Nández cuando empiece su camino por la Copa Libertadores.

Sobre el oriental pesa una suspensión de tres partidos remanente de una sanción de la Conmebol por cinco fechas a raíz de una gresca generalizada en Peñarol vs. Palmeiras, del año pasado. En Boca aún confían en lograr una reducción de esa sanción.

Pase complicado

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, dijo ayer que el pase del zaguero central paraguayo Gustavo Gómez, de Milan de Italia, “aún no está caído, pero es sí difícil”, al tiempo que admitió que solo quedan “24 horas” para que se defina, según publicó la agencia Télam en su página web.

“Hicimos una nueva propuesta por Gustavo Gómez, tenemos 24 horas para que se defina, pero la negociación está difícil”, dijo Angelici en la rueda de prensa realizada por la presentación de Emanuel Reynoso.

“La oferta es por el 100% del pase del jugador. Creo que los clubes europeos cuando los compran grupos económicos, uno chino más un fondo de inversión americano en este caso, miran mucho el balance. Y Gómez llegó por 10 millones de euros”, agregó.

A su turno, Reynoso, el refuerzo proveniente de Talleres de Córdoba, sostuvo que “no lo dudé porque es un club tan grande, voy a dar lo máximo y estoy muy contento por estar acá”.