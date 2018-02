Alivio para Gallardo: renovó Ponzio y Maidana no se irá a México

Leonardo Ponzio, capitán y símbolo del River Plate de Marcelo Gallardo, firmó ayer la extensión de su vínculo con el club de Núñez hasta el 30 de junio de 2019.

El mediocampista, que el lunes cumplió 36 años, adelantó el martes pasado que continuaría en el equipo y que desde ahora la modalidad será firmar año a año.

En las últimas horas se arreglaron los detalles que faltaban y por la tarde, en las oficinas del estadio Monumental, Ponzio se juntó con el presidente Rodolfo D' onofrio para sellar el vínculo. Ponzio llegó a River en 2008.

Maidana

El defensor Jonatan Maidana tenía una oferta del Toluca de México y veía con buenos ojos un cambio de aire después de varios años en el club. Pero River rechazó la oferta y el central se quedará en el club Millonario.

Antes de que se extinguiera la chance de ser transferido, el jugador dialogó con Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli. “Yo estoy muy contento acá en el club. Hoy me tocó entrenar y me esforcé al máximo”, declaró Maidana ayer. Los aztecas pretendían incorporarlo siempre y cuando él rescindiera su vínculo antes, algo a lo que River no accedió.