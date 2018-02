“La amenaza a Ariel Holan fue de los Moyano, no mía”

Pablo “Bebote” Álvarez, el ex jefe de la barra brava de Independiente, dijo desde la cárcel que el presidente de la entidad, Hugo Moyano y su secretario e hijo, Pablo estuvieron detrás de la amenaza que él ejerció contra el director técnico Ariel Holan en octubre pasado, a la salida de un entrenamiento del plantel profesional.

Asimismo, indicó que fue el secretario del club, Héctor “Yoyo” Maldonado, quien lo “autorizó” a hacerlo.

“La amenaza fue la apretada de los Moyano: si no me denunciaban a mí por extorsión y secuestro, lo iban a denunciar a él junto con Lugones (Juan Manuel, titular de la Aprevide) y Ritondo (Cristian, ministro de Seguridad bonaerense) por financiar a la barra brava e iban a arruinar su carrera. La amenaza fue de los Moyano, no mía”, afirmó Álvarez en una de sus declaraciones más fuertes.

Y agregó: “Yoyo Maldonado me autorizó a hablar con Holan”, y aclaró que el dinero solicitado al plantel lo “debía pagar el gremio (por Camioneros)”.

En tono irónico, Alvarez expresó: “Espero que después de todos los allanamientos no quede yo como el jefe de Moyano, sería el colmo de los colmos”.

“Si la barra es una asociación ilícita -dijo- estaría en el Código Penal. No soy yo quien les paga las cosas a los pibes, el que les da los micros. ¿Quién es el jefe, el chancho o el que le da de comer? Yo soy el chancho y acá lo estoy pagando, en un corral (por la cárcel donde se encuentra)”.

Asimismo, precisó que “diez mil dólares por mes dividido por más de 20 jugadores da menos de 500 dólares cada uno, cuando ellos se llevan más de diez millones de pesos por año del club. Todos jugadores lesionados que traen para negocios de los dirigentes”, se justificó.

“Es una colaboración, y como se lo dije a Holan o a cualquiera al que le pido una colaboración, no tiene obligación, si quiere colabora y si no quiere no. ¿Cuántos jugadores muertos hubo, cuántos asesinatos hubo de los que no colaboraron?”, preguntó en una charla con el periodista Gustavo Grabia que, dijo, ofrecía para “contar su verdad” en el programa “No todo pasa” que se emite por la señal deportiva.

Y además, el barrabrava planteó que el entrenador del Rojo a pesar de las presiones violentas que sufrió decidió renovar su vínculo con el club.

“Después habrá que preguntarle a él (por Holan) por qué volvió, eso yo no lo sé”, dijo Álvarez.

Vale señalar, el 30 de noviembre del año pasado fue detenido ex vicepresidente primero de Independiente, Noray Nakis, en el marco de una causa mayor, que mantiene detenido también al jefe de la barra y a través de la cual la Justicia puso el foco en el manejo de las entradas, que sería un elemento clave para descubrir el lavado de activos que se denunció en la entidad presidida por el dirigente sindicalista.

Justamente llama la atención el momento en el que Alvarez decide hablar y acusar a Moyano, teniendo en cuenta que su sindicato movilizará una protesta contra el gobierno el 22 de febrero con amplio apoyo.