Gabriel Sanabria es baja en Sarmiento para visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú

El volante Gabriel "Chino" Sanabria no estará presente en el partido que Sarmiento jugará mañana, en Gualeguaychú, frente a Juventud Unida; y que marcará el debut oficial de este 2018. El encuentro corresponde a la fecha 13 del Campeonato de la B Nacional, arranca a las 21 y será arbitrado por Pablo Díaz.

La baja de Sanabria se confirmó en la práctica de ayer. El volante, que llegó como refuerzo para esta segunda parte del torneo, había sufrido el martes alguna dolencia pero el cuerpo médico creyó que no sería para tanto. "Simplemente es una contractura en los gemelos", dijeron desde el cuerpo médico a este diario. "Creemos que llega bien", aclararon.

Pero ayer la noticia fue categoría: El "Chino" Sanabria ni siquiera integrará la lista de concentrados, ya que el entrenador Iván Delfino tomó la decisión de no arriesgar al jugador para el partido de mañana y resguardarlo para lo que viene.

Ante la ausencia de Sanabria, su lugar sería ocupado por el "Flaco" Nicolás Rinaldi, quien jugaría como volante por la izquierda, dándole un poco más de libertad a Gonzalo Bazán para que se mueva como enganche.

En definitiva, el Verde, frente a Juventud, saldría con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; en el medio estarán Nahuel Estévez, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi y Gonzalo Bazán; y los delanteros, Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco.

Además de esos once futbolistas, el DT Delfino convocó al arquero Manuel Vicentini; los defensores Maximiliano Méndez, Facundo Castet y Matías Sarulyte; el volante Joaquín Vivani; y los delanteros Patricio Vidal, Lucas Passerini y Joaquín Boghossian.

Según el cronograma de trabajo, el plantel realizaría hoy por la mañana algunos movimientos livianos y luego de compartir el almuerzo, el grupo de futbolistas partirá rumbo a Gualeguaychú.

El rival

El entrenador de Juventud, Javier Osella, no tiene demasiadas dudas en cuanto a la conformación del equipo titular, aunque aguardará la recuperación de Franco Leys y Sergio Sagarzazú, que no estuvieron en el partido del viernes entre titulares y suplentes por sendas sobrecargas musculares.

Por su parte, Ricardo Villalba evolucionó bien y ya el viernes tuvo minutos de fútbol, por lo que seguramente será titular junto al capitán Matías Marchesini en el zaga.

En definitiva, de no mediar inconvenientes, la posible formación de Juventud será con Lucas De León en el arco; Daián Vocos, Ricardo Villalba, Matías Marchesini y Patricio Romero en el fondo; Juan Francisco Bauzá, Franco Leys, Sergio Sagarzazú y Claudio Pombo como volantes, Ariel Cólzera y Walter Acuña en ofensiva.

La fecha 13

El programa completo de la decimotercera fecha de la Primera B Nacional, con sus respectivos días, horarios y árbitros, es el siguiente:



Mañana

A las 20: Ferro Carril Oeste vs. Mitre de Santiago del Estero, Pablo Echavarría; a las 21: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Sarmiento, Pablo Díaz e Instituto de Córboba vs. Villa Dálmine, Julio Barraza; y a las 21.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. All Boys, Bruno Bocca.

El sábado 3

A las 17: Brown de Adrogué vs. Deportivo Morón, Pedro Argañaráz y Flandria vs. Boca Unidos de Corrientes, Ramiro López; a las 17.05: Nueva Chicago vs. Deportivo Riestra, Alejandro Castro; a las 19: Almagro vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Diego Ceballos; y a las 20.30: Ramón Santamarina vs . Sportivo Estudiantes de San Luis, José Sandoval.

Domingo 4

A las 17: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Atlético de Rafaela, Héctor Paletta; y a las 18: San Martín de Tucumán vs. Los Andes, Gastón Suárez.

Lunes 5

A las 21.05: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Quilmes, Sebastián Ranciglio.