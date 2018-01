Sampaoli le abre las puertas del Mundial a Tevez aunque le marca la cancha

Carlos Tevez advirtió en las últimas horas que todavía sostiene su ilusión de dar el golpe y participar del Mundial de Rusia 2018. El mensaje para Jorge Sampaoli fue claro: “No me bajo de la pelea, quiero generarle dudas al técnico”. El entrenador de la selección argentina retornó de la gira que realizó por Europa y le contestó. “Hoy nosotros tenemos un parámetro de evaluación de una cantidad de futbolistas con un grupo de informáticos que nos dan los minutos, pero también hay un grupo de gente que trabaja para saber sobre la actualidad de algunos jugadores que no están dentro de esa lista para saber si destacan”, explicó dejando en claro que el Apache no está en su nómina de candidatos a participar de la Copa del Mundo actualmente.

“Si alguno se destaca, en este caso lo de Tevez, será analizado. Nadie desconoce las características de Tevez. Todos los jugadores que se estén destacando de cara a la confección de la lista serán observados”, explicó abriendo una pequeña puerta para el futbolista de Boca.



El DT estuvo por diversos clubes del Viejo Continente sosteniendo encuentros con futbolistas y entrenadores, pensando en lo que será la confección de la convocatoria definitiva para el Mundial. Una de esas charlas fue con Gonzalo Higuaín, quien hasta el momento no fue parte de su proceso pero es firme candidato para decir presente en los amistosos ante Italia y España de marzo. “Habíamos pactado que en el corto plazo no iba a estar por razones que hablamos con él. En el mediano plazo nos íbamos a volver a encontrar para ver cómo era su actualidad. Las charlas y la evaluación van a ser todos los días. No sabemos si lo vamos a llamar en marzo, puede que esté para analizar alguna compatibilidad con este grupo de jugadores”, señaló sobre el Pipita.

Al mismo tiempo, reconoció que mantuvo un diálogo con Lionel Messi para analizar los minutos de descanso que sumará en pos de llegar del mejor modo a Rusia: “Hablamos con Leo sobre su actualidad y para que no le pase lo que le pasó en el Mundial anterior, que llegó extremadamente extenuado. Buscar que los descansos generen que llegue de la mejor forma física y mental al Mundial. Va a ser muy importante y va a ser mucho más genuino que lo maneje él que otro”.



Sergio Romero: “Es un arquero muy valioso para nosotros que tiene el inconveniente hoy de su inactividad. En los niveles comparativos en ese puesto, que es tan determinante para el Mundial, hay que tener en cuenta todo. Hablamos con el entrenador (José Mourinho) para ver si él y (Marcos) Rojo pueden llegar a sumar minutos de cara al Mundial para ser observados y sacar conclusiones concretas sobre su actualidad. Nadie puede discutir a Romero como arquero y básicamente en la selección argentina”.

Javier Mascherano: “Puede servir en un montón de lugares estando bien. Esperamos que esta posibilidad de jugar seguido y que Pellegrini lo tenga en cuenta en esa función de volante central que hace mucho tiempo no la tiene en su equipo, nos va a dar un parámetro de evaluación sobre su posición y el momento”.

Mauro Icardi y la competencia de los centrodelanteros: “Es una alegría tener tantos delanteros de gran nivel. Icardi está siendo observado, y casi tentado, por Real Madrid. Higuaín, Agüero, el momento de Lautaro Martínez en Racing, la lesión de Benedetto, que si vuelve puede ser visto y considerado. Argentina en ese lugar va a tener que dejar afuera a algunos jugadores de mucha capacidad, pero el cupo es reducido”.

Visitará entrenamientos de equipos argentinos: “A partir de esta semana vamos a ir. Arrancamos el jueves con Racing y viernes con Boca. La semana que viene iremos a otros clubes. Vamos a empezar a hablar con jugadores y entrenadores, ver cómo están, hablar con algunos jugadores que tuvieron reiteraciones de lesiones. Estando en el foco de todo para sacar la mejor conclusión”.