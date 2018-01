Silvio Romero desembarcó en el Rojo y se acordó de River

Luego de la derrota ante Estudiantes, Ariel Holan tiene motivos para estar tranquilo. Tras varias idas y vueltas, Silvio “Chino” Romero llegó al país para sumarse a Independiente, donde ya se hizo la revisación médica de rigor.

El delantero llegó procedente del América de México, luego de que el “Rojo” pagara 4.5 millones de dólares por el 70 por ciento de su pase.

En su momento, River también había estado interesado en él, pero finalmente llegó a la institución de Avellaneda, una situación de la que ayer se acordó el deportista.

“Se dio ahora porque América tenía la necesidad de una negociación y la hizo efectiva con Independiente. Se dijeron muchas cosas, algunas no eran ciertas. Por suerte ahora tenemos los trámites para arrancar cuanto antes. Independiente fue el más convencido en traerme”, confesó el atacante.

A su vez, el ex Lanús también se acordó de ese interés que tenía River, pero le tiró un “palito” a la institución “millonaria”. “River se quedó en rumores y en intenciones, no más que eso”, dijo.