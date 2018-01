Sarmiento ensayó fútbol de cara al debut

Se acerca el debut de Sarmiento en el reinicio del Campeonato de la B Nacional. Es cuestión de horas para que el conjunto de nuestra ciudad salga a la cancha en busca de hacer renacer la ilusión de pelear por el ascenso.

El Verde debutará oficialmente en la temporada 2018 con un partido complicadísimo, que deberá afrontar de visitante, este viernes, a las 21, frente a Juventud Unida de Gualeguaychú y por la fecha 13 de la B Nacional.

De cara a este choque, el director técnico Iván Delfino dispuso ayer un ensayo de fútbol en el Estadio "Eva Perón", donde el equipo titular se conformó con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; el "Chino" Gabriel Sanabria, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco.

Si bien la práctica de ayer fue breve, el ensayo sirvió para seguir ratificando movimientos y para darle confianza a un equipo que tendrá algunas variantes en relación al que terminó jugando en 2017.

No obstante, para hoy el DT tiene previsto realizar un entrenamiento más extenso que probablemente sea el último de la semana, ya que el plantel viajará mañana rumbo a Gualeguaychú.

Todos los detalles de la fecha 13

Los jueces para dirigir los encuentros de la decimotercera fecha de la Primera B Nacional de fútbol, a jugarse entre el viernes y el lunes venidero, fueron designados ayer a la tarde por el Colegio de Árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El programa completo de la decimotercera fecha de la Primera B Nacional, con sus respectivos días, horarios y árbitros, es el siguiente:

Viernes 2

A las 20: Ferro Carril Oeste vs. Mitre de Santiago del Estero, Pablo Echavarría; a las 21: Juventud Unida de Gualeguay-chú vs. Sarmiento, Pablo Díaz e Instituto de Córboba vs. Villa Dálmine, Julio Barraza; y a las 21.30: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. All Boys, Bruno Bocca.

Sábado 3

A las 17: Brown de Adrogué vs. Deportivo Morón, Pedro Argañaraz y Flandria vs. Boca Unidos de Corrientes, Ramiro López; a las 17.05: Nueva Chicago vs. Deportivo Riestra, Alejandro Castro; a las 19: Almagro vs. Gimnasia y Esgrimas de Jujuy, Diego Ceballos; y a las 20.30: Ramón Santamarina vs . Sportivo Estudiantes de San Luis, José Sandoval.

Domingo 4

A las 17: Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Atlético de Rafaela, Héctor Paletta; y a las 18: San Martín de Tucumán vs. Los Andes, Gastón Suárez.

Lunes 5

A las 21.05: Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Quilmes, Sebastián Ranciglio.