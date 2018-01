Zuculini llega ilusionado a jugar en River

El mediocampista Bruno Zuculini superó la revisión médica y se sumará al plantel de River Plate. El ex Racing se convertirá así en el cuarto refuerzo del equipo de Marcelo Gallardo, tras las llegadas de Lucas Pratto, Franco Armani y Juan Fernando Quintero.

“No esperaba volver al país, estaba cómodo, pero cuando te llama un club tan importante, que compite por cosas importantes y ha ganado, te convence. Por eso decidí venir”, comentó el jugador a la salida de la clínica donde se realizó los estudios, y reveló que Gallardo lo llamó personalmente para expresarle su interés.

El último año, Zuculini tuvo una buena temporada en el Hellas Verona, equipo con el que ascendió a la Serie A de Italia. Sin embargo, previamente tuvo tres años que calificó de “complicados” por la gran cantidad de lesiones que lo afectaron. “Eso me hizo crecer y madurar. Siempre trato de que las cosas negativas me hagan más fuerte”, sostuvo.

El futbolista, que viene para reforzar un mediocampo que tiene a Leonardo Ponzio como gran referente, espera poder sumarse a partir del martes a los entrenamientos del “Millonario”. El elenco de Núñez viene de perder 1-0 ante Huracán en la reanudación de la Superliga.

“Hay cosas importantes por jugar, una final el otro mes. Nos tenemos que preparar para lo que viene. Llego a un grupo muy ganador. Lo seguía desde afuera y tengo amigos adentro. Espero dar una mano al grupo y ayudar a concretar cosas importantes”, se ilusionó el joven de 24 años, surgido de las inferiores de Racing y con pasos por Manchester City de Inglaterra, Valencia de España y AEK de Grecia, entre otros.

River pagó 3.250.000 dólares por el 50 por ciento de la ficha de Zuculini, cuyos derechos económicos pertenecen en un 40 por ciento al Hellas Verona y un 10 por ciento al Manchester City, clubes que recibieron 2 y 1,350 millones de euros respectivamente.

Finalmente, Zuculini advirtió que no den por muerto a River en la Superliga y se ilusionó con poder hacer su debut con la camiseta del “Millonario” el próximo fin de semana: “Hasta que matemáticamente den los puntos vamos a pelear por el torneo. No podemos dejar de lado algo tan importante. Quiero pensar en el partido del sábado con Olimpo y poder dar una mano desde donde me toque”.

En cuanto a Ariel Rojas, los estudios comprobaron la existencia de un desgarro en el gemelo derecho, aunque todavía no se precisó el grado de la lesión, que sufrió anoche cuando calentaba al costado del campo de juego del estadio Tomás Adolfo Ducó.

El ex futbolista de Vélez Sarsfield y Godoy Cruz de Mendoza, tendrá el diagnóstico final en las próximas horas y entonces sabrá el período de recuperación, que podría oscilar entre diez días y tres semanas.