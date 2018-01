Jorge Sampaoli se reunió con Mauro Icardi en Milán

Jorge Sampaoli se reunió con el delantero del Inter de Italia Mauro Icardi, en el predio que posee el club en Milán.

El técnico de la Selección estuvo acompañado por Sebastián Becaccece, integrante de la delegación que viajó a Europa, y, tras visitar el entrenamiento y mantener una charla con Javier Zanetti, se juntó con el atacante para revisar algunos conceptos futbolísticos.

Según trascendió, durante la charla, el entrenador de Casilda le dijo al rosarino que su aparición en la lista de jugadores que irán al Mundial de Rusia 2018 dependerá de lo que haga en su club en los próximos meses.

Icardi fue convocado por Sampaoli a mediados del año pasado, pero no convirtió goles ante Uruguay y Venezuela (partidos en los que fue titular) ni frente a Perú y Ecuador. Luego el delantero estuvo ausente en la gira amistosa por Rusia (cuando Argentina se midió ante el elenco local y frente a Nigeria) debido a una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha.

Por su parte, Beccacece presenció el derby della Madonnina entre Inter y Milan (2-1 para el Rossonero) en división Primavera, una suerte de Reserva argentina donde fue a ver a Facundo Colidio, el ex Boca que juega de atacante y que más de una vez fue convocado a la Sub 20.

Hoy, Sampaoli estará en Francia donde se reunirá con Ángel Di María y Giovani Lo Celso, ambos futbolistas del París Saint Germain (PSG).

Argentina tendrá sus próximos amistosos el 23 y el 27 de marzo frente a Italia en el Etihad Stadium del Manchester City y ante España en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, respectivamente.

En la Copa del Mundo, el seleccionado de Sampaoli será cabeza de serie del Grupo D y enfrentará a Islandia, el 16 de junio en Moscú; Croacia, el 21 de junio en Nizhni Nóvgorod y Nigeria, el 26 de junio en San Petersburgo.