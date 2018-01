Con la vuelta de Carlos Tevez, Boca recibe a Colón

Boca Juniors, líder de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), recibirá hoy a Colón de Santa Fe en un partido de la 13ª fecha que tendrá como hecho destacado el regreso de Carlos Tevez a La Bombonera.

El juego comenzará a las 21.30 con arbitraje de Federico Beligoy y será transmitido por la señal Fox Sports Premium.

El Apache no pisa la cancha de Boca desde el 18 de diciembre de 2016 cuando el equipo xeneize se impuso justamente ante Colón por 4-1 antes del receso un torneo que más tarde consagró a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto.

Ese día Carlitos hizo un gol pero no se despidió de los hinchas porque su pase al Shanghai Shenhua, que se manejaba como un secreto a voces, se terminó de confirmar con el campeonato ya interrumpido.

Después de un año de mucha irregularidad en China, Tevez (33 años) jugará su primer partido oficial en Boca con apenas un par de amistosos de pretemporada, en los que evidenció buen estado físico pero falta de ritmo futbolístico.

A excepción de Tevez, Boca no tendrá jugadores nuevos hoy porque Leonardo Jara, recuperado de una lesión, volverá al lateral derecho en desmedro del cordobés Julio Buffarini.

Además, el colombiano Frank Fabra recuperará su lugar en el costado izquierdo de la defensa, donde se desempeñó Emmanuel Mas en los tres ensayos de verano ante Godoy Cruz de Mendoza (1-2), Aldosivi de Mar del Plata (2-2) y River Plate (1-2).

Boca lidera la Superliga con 30 unidades y tres de diferencia respecto de San Lorenzo, que anoche perdió frente a Talleres en Córdoba.

Colón es un rival de riesgo porque se ubica en el séptimo lugar con 20 puntos y estuvo invicto las primeras diez fechas del torneo. En las últimas dos del año pasado, el "Sabalero" cayó ante Atlético Tucumán de visitante y frente a Talleres, de local.

El equipo de Eduardo Domínguez se reforzó sobre el cierre del mercado (Gonzalo Escobar, Mariano González, Javier Correa y Alan Ruiz) pero ninguno de ellos formará parte del equipo titular en La Bombonera.

El resto de la jornada

La jornada sabatina de la Superliga se iniciará a las 17, cuando Defensa y Justicia reciba a Vélez Sarsfield. El árbitro de este encuentro será Patricio Loustau.

También desde las 17, pero en Rosario, Newell’s será el anfitrión de Arsenal de Sarandí. El referí de este cotejo será Nicolás Lamolina.

Y a las 19.15, Lanús, con un equipo complemente distinto al que perdió la final del Copa Libertadores, jugará con Patronato de Paraná. El juez será Diego Abal.