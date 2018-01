Messi, sin problemas para ser sustituido, cuidando el físico

Lionel Messi fue protagonista de un evento publicitario de la marca que lo viste. En el cual se presentaron sus nuevos botines. El mejor jugador del planeta, además tuvo tiempo para algunas declaraciones.

"Lo vivo con normalidad y tranquilidad. El entrenador decide. Lo hablamos y no tengo ningún problema en rotar, como otros compañeros" dijo en referencia al técnico de Barcelona, Ernesto Valverde.

De esta manera, el futbolista rosarino, de 30 años, dio lugar a la posibilidad de ser sustituido en algunos partidos de Barcelona que se posiciona primero en la liga española, se prepara de cara a los octavos de final de la Liga de Campeones y la semifinal de la Copa del Rey.

"Por suerte las cosas van bien. Pasamos una prueba difícil en la Copa del Rey, remontamos contra el Espanyol y estamos contentos de cómo van las cosas, aunque queda mucho", señaló Lio sobre el éxito en el clásico catalán.

Para los argentinos, que Messi descanse es un alivio. Porque no hay mayor anhelo que la Copa del Mundo y Rusia está a la vuelta de la esquina.

"Mi objetivo no son los premios individuales, sino conseguir todos los títulos en juego. Ojalá terminemos de la mejor manera", se ilusionó Lionel, respecto al Balón de Oro.