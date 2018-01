Pochettino descartó dirigir al Barcelona, Arsenal y Central

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur y que suena para conducir al Real Madrid, descartó en cambio en forma categórica que vaya a dirigir a Barcelona alguna vez por su identificación con Espanyol, clásico rival de Cataluña.

"Antes me vuelvo a trabajar a mi granja en la Argentina. Voy a ser muy claro: no voy a ser nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque me identifico mucho con el Espanyol y el Tottenham. Crecí en Newell's Old Boys y por ello no voy a dirigir nunca a Rosario Central", aclaró ayer Pochettino.

El santafesino de 45 años, de gran campaña en Tottenham, suena para reemplazar al francés Zinedine Zidane en Real Madrid, que no viene teniendo buenos resultados en lo que va de esta temporada.