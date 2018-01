“Si empezamos a ganar, los partidos de verano serán una anécdota”

El entrenador Guillermo Barros Schelotto señaló ayer en conferencia de prensa que si Boca comienza a ganar, los malos resultados en los amistosos del verano serán “una anécdota”, al tiempo que se mostró “conforme” con el plantel que logró armar.

“Me hubiera gustado ganar en el verano, pero si empezamos a ganar, esos partidos serán una anécdota. Esto sirve para saber que si los rivales te juegan con entusiasmo y corren, te pueden ganar”, indicó el entrenador Xeneize. En charla con la prensa luego del ensayo matutino, el técnico añadió: “Los partidos de verano sirven para analizar, más allá de los resultados. El verano pasado ganamos sólo el primero y luego nos quedamos con el campeonato. No determinan el futuro, son partidos que sirven de análisis”.

Y agregó: “Nosotros hemos armado un plantel teniendo en cuenta la cantidad de partidos que habrá en el semestre y la importancia que tienen la Supercopa con River, el torneo local y la Copa Libertadores. Todos los jugadores deben entender que el equipo los va a necesitar en un momento y deben estar bien”.

Al hablar acerca del esquema que utilizará, el entrenador manifestó: “En el verano utilizamos los partidos para ver y probar cómo respondíamos a los cambios tácticos. Estoy conforme con el trabajo hecho. Esta semana lo retrasamos a Carlos (Tevez), pero mañana lo vamos a definir al equipo y al esquema”.

En tanto, al ser consultado por el defensor Gustavo Gómez, a quien pretende como refuerzo, Barros Schelotto dijo: “Es un tema que está manejando la dirigencia. Hace 3 días estaba todo trabado y no sé si el Milan lo va a ceder o no. Los dirigentes se están encargando, esperemos que se solucione y podamos contar con él”.

Barros Schelotto dejaría su clásico 4-3-3 por un 4-3-1-2, pese a que el miércoles dispuso un 4-2-3-1.

Boca, en consecuencia, recibirá a Colón con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitán Nández, Wilmar Barrios y Edwin Cardona; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Walter Bou.