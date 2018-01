Tevez chicaneó a River y habló del mercado de pases

Carlos Tevez, uno de los máximos referentes de Boca Juniors, sostuvo ayer que su equipo “sólo piensa en ganar la séptima” Copa Libertadores de América y no la cuarta como pretende River Plate, en la previa del partido del sábado a las 21.30 ante Colón de Santa Fe, en La Bombonera, por la 13ra. fecha de la Superliga Argentina de fútbol (SAF).

“Nosotros estamos pensando en ganar la séptima, no hay otra cosa. Llegar a la semifinal y quedarse afuera, como pasó en el 2016, no sirve. Tenés que ganarla. La diferencia que hay entre Boca y River es que el hincha piensa en la séptima, no en la cuarta”, expresó Tevez en diálogo con Espn.

“No estoy pensando en River. Boca tiene que pensar en los equipos que estén cerca de la tabla”, dijo al referirse al clásico rival que el domingo pasado le ganó por 1-0 en Mar del Plata.

Boca lidera el campeonato local con treinta puntos, tres más que su escolta San Lorenzo (27) y quince por delante de River (15).

“El tiempo dirá si Boca y River compraron bien o no. En nuestro fútbol, los resultados mandan”, enfatizó.

De ahí que Tevez, quien prometió que estará al ciento por ciento para la reanudación del torneo, no ve a River como una amenaza.