El Real Madrid perdió de local ante el Leganés y se queda sin copa

Real Madrid este miércoles agudizó su crisis con la eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey, al perder 2-1 contra Leganés de local (2-2 el global, pero la visita pasó por la cantidad de goles de visitante).

Sin Cristiano Ronaldo y con un equipo alternativo, los Merengues están lejos de la versión que supieron mostrar a mediados de 2017.

“Fracaso mayúsculo, rotundo y sin discusión del Real Madrid en Copa del Rey y en el Bernabéu. El Leganés tomó el estadio madridista en un nuevo capítulo del descenso al infierno de los de Zidane que con la Liga perdida, sólo les queda la Champions League y en estos momentos, no es que eso sea un alivio, más bien todo lo contrario porque viendo a este Madrid, ya no le queda ni el salvavidas de la Champions. En el horizonte aparece un PSG que ahora mismo es claramente favorito para eliminar a un Madrid que en el mes de marzo puede haber acabado la temporada”, criticó ayer el sitio especializado Mundo Deportivo, en España.

Eraso, con un golazo de media distancia, y Gabriel Pires marcaron los históricos goles del visitante, donde atajó el argentino Nereo Champagne. El surgido en San Lorenzo tuvo en los últimos dos minutos dos buenas atajadas que mantuvieron el resultado en favor de su equipo.

Benzema había empatado de manera transitoria.

Así, Leganés hace historia ante un Real Madrid en crisis y con un Zinedine Zidane cuestionado.

El Leganés puso alma, corazón y fútbol ante un conjunto merengue que no tuvo nada de eso. Buena muestra de la apatía, del mal juego blanco es que durante toda la primera mitad, no disparó ni una vez entre los tres palos.