Gol de Pastore para el pase a octavos del París Saint Germain

El volante argentino Javier Pastores anotó ayer un tanto en el pase a los octavos de final de la Copa de fútbol de Francia de París Saint Germain, campeón vigente, tras vencer a Guingamp por 4-2, de local.

El cordobés Pastore, ex Huracán, anotó a los 19 minutos de la segunda etapa. Los otros goles los señalaron Adrien Rabiot (21m. PT), Lucas Deaux, en contra (25m. PT) y el brasileño Marquinhos (44m. ST), respectivamente.

Marcus Thuram (33m. PT) y el congoleño Yeni Atito N'Gbakoto (30m. ST) descontaron para Guingamp.

PSG también tuvo de titulares a los argentinos Ángel Di María y Giovani Lo Celso, dos ex Rosario Central.

El resto de los partidos de ayer por los 16avos. de final fueron: Montpellier 4 - Lorient 3; y Saint-Lô Manche 1 - Les Herbiers 2.

Hoy completarán la fase Strasbourg - Lille, del argentino Ezequiel Ponce.

La final de la presente edición de la Copa de Francia se jugará el 8 de marzo. El máximo ganador es París Saint Germain, con once campeonatos; además es el actual defensor del título.