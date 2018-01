Aimar se despidió en Estudiantes de Río Cuarto

Pablo Aimar se despidió del fútbol en su querido Estudiantes de Río Cuarto.

El campeón mundial sub 20 en Malasia 1997 y mundialista en Corea y Japón 2002 y Alemania 2006, jugó 50 minutos y fue ovacionado por la parcialidad al retirarse del campo de juego.

Aimar, quien vivió su jornada de despedida del fútbol profesional vistiendo la camiseta de su Estudiantes de Río Cuarto, aseguró haberse emocionado “con la presencia” de Marcelo Bielsa en el estadio Antonio Candini de la ciudad cordobesa.

“Me emocionó la presencia de (Marcelo) Bielsa en la cancha. No la esperaba”, expresó el riocuartense, de 38 años, apenas concluido el encuentro.

El ex entrenador del seleccionado albiceleste, quien dirigió al enganche en el Mundial Corea Japón 2002, se sentó en una de las plateas, junto a su hija, y observó las alternativas del encuentro con especial atención.

“Los que pasamos por la mano de Bielsa sabemos que llegábamos de una manera como jugadores y salíamos mejores”, reflexionó, quien se retiró en la entidad “millonaria” en julio de 2015.