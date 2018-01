Javier Mascherano: “Este sueño se terminó”

Después de siete años y medio en el FC Barcelona, Javier Mascherano dice adiós al Barça. Antes de despedirse hoy de los hinchas en la previa del derbi ante el Español, el mediocampista argentino recibió un homenaje del club y de todos sus compañeros en el Auditori 1899, donde también estuvieron sus ex compañeros Eric Abidal y Carles Puyol.

Tras las palabras de agradecimiento del presidente, Josep Maria Bartomeu, quien le dejó abierta la puerta para su regreso tras su aventura en el Hebei Fortune en China, se proyectó un video en el que todos sus compañeros le dieron las gracias por todo.

”Me siento un privilegiado. Siempre dije lo mismo, que te valore la gente que trabaja contigo día a día es el mejor estímulo y el mejor regalo. Todas estas palabras me las llevaré conmigo, pero el afortunado soy yo. Hace siete años y medio llegué para cumplir un sueño y este sueño se terminó. Irte con todo este cariño es lo mejor que te puede pasar. Era el momento de despertar del sueño. Hace un tiempo que venía pensándolo, diferentes circunstancias hacen que uno tenga que tomar decisiones. Lo más difícil de jugar en el Barça es que un día te tienes que ir”, confesó ‘el jefecito’, que ha comentado que trató de encontrar una salida buena para todos.

Mascherano explicó que “el vestuario fue el secreto de todos estos años. Cuando llegué pensaba que me iba a encontrar un vestuario difícil por los grandes jugadores que había y por lo que se había hablado anteriormente, pero todo lo contrario. Los primeros que marcaron el rumbo fueron Puyi, Xavi y Víctor, y luego fue cambiando pero siguiendo la misma senda y así va a seguir siendo. De pasarlo alegre, de disfrutar en los entrenamientos, en los partidos, en los viajes. fueron siete años y medio pero parecen menos por lo bien que lo pasamos”.

El argentino tuvo un recuerdo para los grandes jugadores con los que ha compartido vestuario, como los anteriormente mencionados: “Ellos marcaron una época y una manera de ver las cosas, de disfrutar de esta profesión que al final son los valores de La Masia y de este club que tanto hablamos. Las cosas son mucho más fáciles cuando te encuentras personas con esta calidad humana”.

Xavi Hernández

“Muchos extranjeros que vienen al Barcelona deberían tomar ejemplo de tu conducta, has sido un ejemplo en todo. Te deseo lo mejor, sabes el cariño que te tengo, ha sido un orgullo y un placer jugar a tu lado. Un abrazo muy fuerte y toda la suerte”, el mensaje de Xavi a Mascherano desde Qatar.