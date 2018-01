Sarmiento hizo fútbol con el once titular que visitaría a Juventud de Gualeguaychú

El plantel profesional de Sarmiento sigue trabajando intensamente para llegar de la mejor forma al reinicio del Campeonato de la B Nacional. Ayer, el entrenador Iván Delfino comandó un ensayo de fútbol que se realizó en el Estadio "Eva Perón", por la tarde y a puertas cerradas. Allí, el DT del Verde puso en cancha el probable once inicial que debutaría en el regreso oficial a las competencias.

De cara al futuro, Delfino ya ha mostrado señales de querer cambiar la imagen del equipo. En los partidos amistosos ya se vieron algunas modificaciones interesantes, como el ingreso a la titularidad del "Chino" Gabriel Sanabria, quien al momento de defender se ubica como volante externo por la derecha pero cuando hay que atacar se suelta para jugar casi como un enganche. El mismo movimiento realiza Gonzalo Bazán por la izquierda, haciendo de esa manera que el equipo se desdoble continuamente.

Con esa nueva característica, los titulares de Sarmiento alinearon ayer con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; el "Chino" Sanabria, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Bazán; Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco.

Con esos once el Verde visitaría a Juventud Unida de Gualeguaychú, el lunes 5 de febrero, a las 21, en el marco de la fecha 13 del certamen. Si bien todavía falta un largo tramo, hasta el momento son estos los futbolistas que vienen convenciendo al entrenador.

De hecho, en el ensayo de ayer los titulares le ganaron a los suplentes por 5 a 0, con anotaciones de Estévez, Sanabria, Kippes (en contra), Farré y Passerini (estos dos últimos ingresaron en el complemento).

La jornada de entrenamientos para el Verde continuará hoy, a las 18.30, cuando el plantel se reúna en el predio "Ciudad Deportiva".



Objetivos y presiones

Cuando reinicie el Torneo, en su fecha 13, el partido de Sarmiento frente a Juventud de Gualeguaychú será importantísimo ya que definirá también el futuro del Verde en la edición 2018 de la Copa Argentina.

Para estar presente en el torneo federal, el equipo de Delfino deberá quedar entre el 1° y 12° puesto de la tabla de posiciones una vez que finalice esa jornada 13; recordando que Sarmiento se ubica en el puesto 17, con 13 puntos.

En la primera parte del certamen, el equipo de nuestra ciudad tuvo un rendimiento desparejo. Jugó once partidos (en la segunda fecha quedó libre) y sumó 13 unidades (tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), finalizando el 2017 en zona de descenso directo con un promedio de 1.181.

Actualidad del rival

En su segundo amistoso Juventud de Gualeguaychú visitó a All Boys el martes en el estadio Islas Malvinas de Floresta. Allí se jugaron dos partidos de una hora de duración, divididos en dos tiempos de 30 minutos. Primero, los titulares igualaron 1 a 1, con goles de Sebastián Ibars para el local y Sebastián Sosa para los entrerrianos. Y en el segundo turno, los suplentes del Decano ganaron por 1 a 0, con otro tanto del uruguayo Sebastián Sosa.

Mañana viernes, el equipo de Javier Osella recibirá a Defensores de Pronunciamiento (Federal A) en otro compromiso preparatorio de cara al regreso de la actividad oficial.

En definitiva, por el momento, frente a Sarmiento, Juventud podría formar con Lucas De León; Daian Vocos, Nicolás Trejo, Matías Marchesini y Patricio Romero; Juan Bauzá, Claudio Pombo, Franco Leys, Marcos Quiroga; Ariel Cólzera y Walter Acuña.