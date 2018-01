Sevilla eliminó al Atlético de Madrid

No es la mejor temporada del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, o por lo menos no lo es hasta el momento. Eliminado de la Champions League en fase de grupos, ahora también le tocó perder en la Copa del Rey ante el Sevilla, que lo eliminó en cuartos de final del torneo.

Al 2 a 1 en la ida en Madrid, el equipo andaluz le sumó una victoria por 3 a 1 como local en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El argentino Éver Banega se sumó al marcador al convertir el segundo tanto.

Sergio Escudero abrió la cuenta a los 13 segundos del partido para Sevilla, que selló su victoria mediante un penal del argentino Ever Banega (48') y a través de Pablo Sarabia (80'). El francés Antoine Griezmann había empatado transitoriamente a los 13' para el equipo “colchonero”, que había perdido 2-1 en la ida como local.

Simeone fue expulsado en el complemento. El DT italiano del Sevilla, Vincenzo Montella, alineó al colombiano Luis Muriel (sustituido a los 73') y a los argentinos Gabriel Mercado (amonestado), Ever Banega (amonestado) y Joaquín Correa, reemplazado a los 87'. El equipo andaluz también contó desde el inicio con el argentino nacionalizado italiano Franco Vázquez, sustituido a los 84' por el también argentino Guido Pizarro. En Atlético Madrid, en tanto, jugaron los uruguayos José Giménez (amonestado y reemplazado a los 65') y Diego Godín más el argentino Angel Correa, sustituido a los 60'.