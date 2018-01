Cardona, Barrios y Fabra volvieron tras el escándalo

Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Frank Fabra reaparecieron ayer en el entrenamiento de Boca después del escándalo en el que se vieron involucrados tras una denuncia de dos mujeres por abusos y lesiones, que determinaron que el club los apartara del plantel al que ahora regresan porque quienes los acusaron retiraron los cargos.

Parece, entonces, que nada hubiese ocurrido. Sin embargo, la secuencia de los hechos no fue aclarada ni debidamente explicada como para evitar que, ante el repentino cambio de carátula de la causa, sobrevuele la sospecha de un arreglo extrajudicial entre las partes. ¿En qué condiciones y bajo qué pretextos? Acaso nunca se sepa.

Lo cierto es que aquello que supo ser un escándalo, se diluyó con el paso del tiempo y las negociaciones silenciosas que hubo entre medio. Además, el equipo no mostró en sus partidos de pretemporada el nivel que se esperaba y entonces a Guillermo Barros Schelotto le urge el regreso de los colombianos.

Boca no fue el mismo sin Cardona, Barrios ni Fabra pese a la presencia de Carlos Tevez. Los tres futbolistas marcados por el peso de la denuncia de las mujeres son clave para el equilibrio y funcionamiento del equipo, con lo que para el club era fundamental que la situación judicial de los tres (los dos primeros como denunciados, el tercero como testigo) se resolviera a como dé lugar. Boca, que en la derrota con River entendió que necesitaba contar con ellos para pensar definitivamente en pelear por todo, jugará el sábado frente a Colón, en la Bombonera, en la reanudación de la Superliga que lidera con 30 puntos, tres más que su escolta, San Lorenzo.

Emanuel Reynoso

La fallida incorporación de Nicolás Gaitán y el regreso de Ricardo Centurión a Racing modificó el panorama de Boca en el mercado de pases. El deseo de Guillermo es incorporar a un volante de características ofensivas. Por eso, los directivos desempolvaron un apellido que parecía descartado. Se trata de Emanuel Reynoso, una de las joyas de la cantera de Talleres.

Reynoso ya había estado entre los nombres apuntados, pero la alta cotización del jugador -alrededor de 7 millones de dólares por el 50% del pase- espantó a los dirigentes de Boca. Ahora el escenario es otro. Es que en los últimos días Independiente preguntó por el volante de 22 años y el club cordobés lo tasó en 4 millones por la mitad de la ficha. El nuevo precio reactivó el interés de Boca.