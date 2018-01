Pablo Aimar se retira hoy del fútbol jugando para Estudiantes de Río Cuarto

Pablo César Aimar se despedirá oficialmente del fútbol profesional cuando juegue hoy para Estudiantes de Río Cuarto, club en el que se inició en las divisiones juveniles, en el cotejo ante Sportivo Belgrano de San Francisco, desquite de la primera eliminatoria de la presente edición de la Copa Argentina de fútbol, reservada para equipos del torneo Federal A.

La cita será a las 21.30 en el estadio Ciudad de Río Cuarto, donde Estudiantes despedirá a su ídolo Aimar y deberá revertir la eliminatoria, debido a que el viernes pasado en San Francisco se impuso Sportivo Belgrano por 2 a 1.

El duelo para Aimar, quien además se dará el lujo de jugar junto a su hermano Andrés, marcará su estreno y también su despedida en este certamen federal.

"Es muy probable que sea mi último partido, mi despedida, y es bueno que no sea en un amistoso. La cuenta pendiente era esa, jugar por algo, más allá de que puede salir mal si quedamos afuera. Sin desafíos no se puede vivir", afirmó Aimar.

El ex jugador de River manifestó además que "podré cumplir una deuda pendiente, ya que jugaré junto a mi hermano Andrés".

"El entrenador (Marcelo Vázquez, DT de Estudiantes de Río Cuarto) me ayudó a cumplir esta cuenta pendiente de jugar con mi hermano. Tengo esta posibilidad de jugar un rato más y la quiero aprovechar. Es una alegría jugar al fútbol y con mi hermano", añadió.

Su historia

Aimar se inició futbolísticamente en las divisiones juveniles de Estudiantes de Río Cuarto, su ciudad natal, tras lo cual pasó a las inferiores de River, donde transcurrió gran parte de su extensa y exitosa carrera como jugador.

El "Payasito", quien ya se había "retirado" en River en julio del 2015, debutó en la primera del "millonario" en 1996. Luego pasó por Valencia, Zaragoza, ambos de España; Benfica de Portugal; y tuvo un paso fugaz por Johor Darul Takzim de Malasia, antes de regresar a River.

Aimar, quien nació el 3 de noviembre de 1979 en la ciudad del sur de la provincia de Córdoba, actualmente es entrenador del seleccionado argentino Sub 17.

El crack riocuartense ganó títulos en todos los clubes en los que jugó. Obtuvo cinco campeonatos locales y tres copas internacionales con River; dos ligas de España, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa con Valencia; cinco campeonatos locales con Benfica, y una liga con Johor Darul Takzim de Malasia.

Al tiempo que fue campeón Mundial juvenil con el seleccionado argentino que conducía José Néstor Pekerman en Malasia 1997.

Asimismo, ganó los Sudamericanos Sub 17 en Chile en 1997 y en Argentina 1999, ambos con el combinado albiceleste que dirigía Pekerman.

El adiós

Hoy, Aimar le dirá adiós al fútbol y deberá colaborar para que Estudiantes de Río Cuarto dé vuelta la llave, para lo cual deberá imponerse por más de un gol de diferencia, teniendo en cuenta el 1-2 en contra del cotejo de ida, o hacerlo por 1 a 0 porque pasará a contar doble el tanto que el conjunto que conduce Marcelo Vázquez anotó como visitante.

En tanto, si Estudiantes gana por 2 a 1, el pasaje a la nueva instancia de la Copa Argentina se definirá con tiros desde el punto penal.

Todos los cruces

Catorce llaves de la primera eliminatoria de la presente edición de la Copa Argentina de fútbol, reservada para equipos del Federal A y entre las que se destaca la que protagonizarán Deportivo Roca y Cipolletti, el clásico del Alto Valle de Río Negro, se llevarán a cabo hoy en distintas ciudades del interior del país.

El estadio Luis Maiolino de General Roca será escenario a las 21.30 de una nueva edición del clásico del Alto Valle con el choque Deportivo Roca ante Cipolletti, que se impuso por 1 a 0 en el cotejo de ida llevado a cabo el viernes pasado en su cancha.

Las catorce series de los encuentros de vuelta de la primera eliminatoria de la Copa Argentina, con sus respectivos horarios y árbitros, figurando entre paréntesis los resultados de los cotejos de ida, son las siguientes:

A las 17: Villa Mitre de Bahía Blanca (0) vs. Sansinena de General Cerri (Buenos Aires) (4), dirigido por Bruno Bocca; y Sportivo Desamparados de San Juan (0) vs. Unión de Villa Krause (San Juan) 2, Mario Ejarque.

A las 21: Alvarado de Mar del Plata (0) vs. Rivadavia de Lincoln (Buenos Aires) (1), Fernando Marcos; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (0) vs. Douglas Haig de Pergamino (0), Lucas Novelli Sanz; Unión Sunchales (Santa Fe) (4) vs. Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 1, Nazareno Araza; Crucero del Norte de Posadas (Misiones) (2) vs. Sportivo Patria de Formosa (2), Guillermo González.

A las 21.15: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) (2) vs. Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) (1), Gerardo Méndez Cedro.

A las 21.30: Deportivo Roca (0) vs. Cipolletti (1), Luciano Julio; Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa) (0) vs. Independiente de Neuquén (1), Darío Martines; Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba) (1) vs. Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) (2), Fabricio Llobet; Deportivo Maipú (Mendoza) (0) vs. Huracán Las Heras (Mendoza) (0), Alejandro Arco; y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (2) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis) (0), Jonathan Correa.

A las 22: Central Córdoba de Santiago del Estero (1) vs. San Lorenzo de Alem (Catamarca) (0), Luis Lobo Medina; y Altos Hornos Zapla (Jujuy) (0) vs. San Jorge (Tucumán) 1, Maximiliano Silcan.

En tanto, el miércoles se jugarán los dos cruces restantes de esta fase, con estos partidos:

A las 21.30: Sarmiento de Resistencia (Chaco) (1) vs. Chaco For Ever (1), Sebastián Ranciglio.

A las 22: Gimnasia y Tiro (Salta) (0) vs. Juventud Antoniana (Salta) (0), Federico Gauymas.

La definición

La clasificación para la próxima fase eliminatoria de la Copa Argentina quedará para el equipo que más puntos sume al cabo de los dos partidos.

En tanto, si al cabo del segundo encuentro cualquiera de las series estuviera igualada en puntos y goles, la clasificación quedará para el equipo que haya anotado más tantos en condición de visitante, mientras que de seguir empatada, el pasaje a la próxima instancia de la Copa Argentina se determinará con tiros desde el punto penal.

Los 8 equipos que superen las dos rondas eliminatorias del Federal A pasarán a los 32avos de final o Fase Final de la Copa Argentina, en la que se sumarán los 28 equipos de Primera División, 12 de la Primera B Nacional, 5 de la Primera B Metropolitana, 4 de la Primera C, 3 de la Primera D y 4 del torneo Federal B.