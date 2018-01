El Verde retomó la pretemporada y hoy se sumaría Lucas Passerini

Todo es calma en el mundo Sarmiento. El plantel profesional que encabeza el director técnico Iván Delfino retomó ayer los trabajos de pretemporada y continúa a la espera de la llegada del delantero Lucas Passerini, quien firmaría hoy su contrato para transformarse en el segundo refuerzo del Verde.

Por el momento sólo resta esperar a que la pelota comience a rodar. De cara al regreso, el Verde de Junín se prepara para visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú, el lunes 5 de febrero, a las 21, en el partido que cerrará la fecha 13 del Campeonato de la B Nacional.

Con la mente puesta en tener un buen semestre, el entrenador Iván Delfino comandó el entrenamiento de ayer que tuvo lugar en el predio "Ciudad Deportiva", donde sus dirigidos realizaron trabajos físicos y tácticos.



En los amistosos de pretemporada, jugados frente a Juventud de San Luis (victoria por 2-0), Estudiantes de San Luis (empate sin goles) y Talleres de Córdoba (empate 2 a 2), el DT del Verde tuvo la posibilidad de analizar un probable once titular, donde incluyó al volante Gabriel "Chino" Sanabria, primer refuerzo del verano.

Ese once inicial sería con Fernando Pellegrino; Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Gabriel Sanabria, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro o Patricio Vidal y Nicolás Miracco.

La actividad para el Verde continuará hoy, cuando el plantel se reúna por la tarde para realizar el segundo entrenamiento de la semana. También hoy firmaría su contrato el delantero Lucas Passerini, de 23 años; quien llega proveniente de Tigre.

La fecha 13



La AFA confirmó el cronograma de la fecha 13 de la B Nacional, donde Sarmiento jugará el partido de cierre, el lunes 5, en Gualeguaychú, a las 21, frente a Juventud Unida. A continuación, todos los detalles:

Viernes 2

20.00: Ferro vs. Mitre; 21.00: Instituto vs. Villa Dálmine; 21.30: Independiente Rivadavia vs. All Boys.

Sábado 3

17.00: Brown (Adrogué) vs. Morón; Nueva chicago vs. Riestra; Flandria vs. Boca Unidos (Ctes); 17.30: Almagro vs. Gimnasia (Jujuy); 20.00: Agropecuario (Casares) vs. Quilmes; y a las 20.30: Santamarina (Tandil) vs. Estudiantes (San Luis).

Domingo 4

17.00: Brown (Madryn) vs. At. Rafaela; y a las 18.00: San Martín (Tucumán) vs. Los Andes.

Lunes 5

21.00: Juventud Unida (Gchú) vs. Sarmiento

Libre: Aldosivi.