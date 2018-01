Jorge Sampaoli siguió de cerca al Papu Gómez

El director técnico del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, presenció ayer la derrota del equipo del mediocampista Alejandro Papu Gómez, Atalanta, ante Nápoli, el líder de la liga italiana, por 1-0 en un juego correspondiente a la 21ª fecha.

En el marco de la gira previa al Mundial de Rusia, el entrenador del combinado nacional estuvo en el estadio Atleti Azzurri d'Italia de la ciudad de Bérgamo, para observar al Papu Gómez, capitán y figura del equipo local.

Atalanta no pudo con el líder del certamen, que se impuso por el gol del belga Dries Mertens a los 20 minutos del segundo tiempo y le sacó cuatro puntos a Juventus, que hoy cierra la fecha ante Genoa, como local.

En tanto, los de Bérgamo, que tuvieron en el banco de suplentes a José Palomino, no pudieron trepar a la zona de clasificación a las copas europeas y se mantuvieron en la 7ma posición con 30 unidades.

En otro partido, el mediocampista Bruno Zuculini, ex Racing Club, fue expulsado en la derrota de su equipo, Hellas Verona, ante Crotone por 3-0, como local.

La fecha que continuará a las 14 con Cagliari-Milan y a las 16.45 con Inter-Roma también tuvo los siguientes resultados y presencias argentinas: Bologna (Rodrigo Palacio) 3- Benevento 0; Lazio 5- Chievo 1; Sampdoria (Matías Silvestre) 3- Fiorentina (Germán Pezzella y Giovanni Simeone) 1; Udinese (Albano Bizzarri, Rodrigo de Paul y Maximiliano López) 1- Spal 1; Sassuolo 1- Torino (Nicolás Burdisso, Cristian Ansaldi y Lucas Boyé) 1.

Principales posiciones: Nápoli 54 puntos; Juventus 50; Lazio 43; Inter 42; Roma 39; Sampdoria 33.