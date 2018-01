Cuenta regresiva

Tras la tanda de tres partidos amistosos disputados en San Luis y Córdoba, el plantel profesional de Sarmiento retomará hoy con los trabajos de pretemporada. La jornada de entrenamientos se realizará en el predio "Ciudad Deportiva".

Los encuentros de preparación sirvieron y mucho para que el entrenador del Verde, Iván Delfino, comience a definir el equipo titular que el lunes 5 de febrero visite a Juventud Unida de Gualeguaychú para disputar el partido que marcará el reinicio del Campeonato de la B Nacional. Este choque se jugaría a las 21 y marcaría el cierre de la fecha 13.

En estos quince días que restan para el debut oficial de 2018, Delfino tendrá tiempo de ultimar detalles y evaluar cuál será el once titular. Al respecto, en los amistosos el DT del Verde ya dio señales del equipo que pondría en cancha. Sería con Fernando Pellegrino; Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Gabriel Sanabria, Nahuel Estévez, Fermín Antonini y Gonzalo Bazán; Ignacio Cacheiro y Nicolás Miracco.

En relación a los titulares, las principales dudas del DT pasarían por dos lugares dentro de los once. Joaquín Vivani tiene la chance de pelear el puesto con Sanabria y habrá que ver si Delfino le respeta la titularidad a Patricio Vidal, quien se viene recuperando de una lesión. Si el DT le da el visto bueno, el "Pato" podría ocupar el lugar de Cacheiro.

Lo cierto es que aún nada está dicho porque a pesar de haber repetido el equipo en los amistosos, Delfino se habría quedado muy conforme con las actuaciones de varios juveniles, que también tendrían la chance de ocupar un lugar entre los once.

Más allá de los nombres, está claro que para Sarmiento se avecina un semestre complicadísimo, donde los resultados definirán el futuro del club.

LEE MÁS: Cuatro delanteros, en la mira de Sarmiento

Copa Argentina

Cuando reinicie el Torneo de la B Nacional, en su fecha 13, Sarmiento deberá visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú en un partido que se jugaría el lunes 5 de febrero, a las 21, y que será importantísimo ya que definirá también el futuro del Verde en la edición 2018 de la Copa Argentina. Para estar presente, el equipo de Delfino deberá quedar entre el 1° y 12° puesto de la tabla de posiciones una vez que finalice esa jornada 13; recordando que Sarmiento se ubica en el puesto 17, con 13 puntos.

Cabe recordar que en la primera parte del certamen, Sarmiento jugó once partidos (en la segunda fecha quedó libre) y sumó 13 unidades (tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas), finalizando el 2017 en zona de descenso directo con un promedio de 1.181.

LEE MÁS: Sarmiento empató frente a Talleres (C) en el último amistoso de la pretemporada

Llega Passerini

Mientras el plantel profesional de Sarmiento retomará hoy los trabajos de pretemporada, la dirigencia ya tendría todo acordado con el delantero Lucas Passerini, quien ya se habría realizado la revisación médica y solo restaría su firma en el contrato.

El atacante de 23 años, oriundo de la cordillera chubutense, tuvo su última experiencia en Tigre.

También jugó en Comunicaciones y en Estudiantes de Caseros, clubes donde convirtió una importante cantidad de goles.